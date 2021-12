Comic Con Live de Portugal: Um Resumo de Quatro Dias em Meca pela Cultura Popular

A Comic Con Portugal esteve com o melhor da cultura pop no Parque das Nações em Lisboa de quinta a domingo. O Popcorner do SAPO Mag estava pronto para fornecer reportagens com entrevistas de convidados, fãs e modelos e mostrar tudo o que aconteceu no evento.

Os apresentadores da pipoca Inês Gens Mendes e Tiago David foram moderadores de vários painéis do evento. Na sexta-feira, Ines Jane Mendes presidiu uma discussão com a atriz Lana Perila sobre “Era uma vez” no Comeon Gonz Golden Theatre, e Diego David co-apresentou o episódio “A Carrera de Lucas Neto EG” com Lucas Neto. Na história fictícia dos maiores utópicos do mundo e sua irmã, J.

As palestras sobre a série “DOC” da AXN continuaram às 18h15 do sábado, dia 11, com Ines Jane Mendes marcando um encontro com o ator Pierpaolo Spollon. No domingo, no Golden Theatre, apresentadores da pipoca conversaram com Nova Schnapp no ​​painel “O Outro Lado de Nova Snape” através de “Stranger Things”.

A sétima edição da Comic Con Portugal decorreu entre quinta-feira e domingo no Parque das Nações em Lisboa em vários formatos, com obrigatoriedade de teste COVID-19 de acesso a lugares e espaço físico limitados.

O evento contou com a presença de atores internacionais como Noah Schnapp da série “Stranger Things” da Netflix e Misha Collins da série “Sobrenatural”, além de atores da série portuguesa “Glória” dirigida por Diego Guedes.

Na seção de quadrinhos, o visitante pode encontrar autores como Miguelánxo Prado, Paco Roca, Felipe Mello, Juan Cavia ou Joe Abercrombie.

A Comic Con estava agendada para se realizar no Passeio Marítimo de Algés, em Portugal, no passado mês de setembro, mas foi adiada devido a uma epidemia de COVID-19 devido à sua mudança para um novo local no Parque das Nações.

A Comic Con Portugal estreou-se em 2013, na Exposon, nos Modosinhos, na região do Porto, onde decorreram as quatro primeiras edições.

Em 2020, a organização decidiu realizar um evento “online” gratuito na página oficial em setembro, com apresentações de filmes, livros, conteúdo de quadrinhos, videogames e “Casplay”, ao invés da versão física.

Desde então, a última cópia da física foi feita em 2019, que conta com diversos locais e palcos para divulgação de conteúdos relacionados a entretenimento, cinema, televisão, comédia e videogames e que atendeu a cerca de 140 mil espectadores.