Começa o julgamento de Jussie Smollett, acusado de tramar um falso ataque em Chicago | Chicago

Dois irmãos estão no centro do caso que os promotores levarão ao júri quando o julgamento de seleção do júri de Josie Smollett começar na segunda-feira.

O ex-ator do Empire confirma que foi vítima de um ataque racista e anti-gay no centro da cidade Chicago Em uma noite fria de janeiro de 2019.

Os irmãos, que trabalharam com ele no programa de TV, dizem que ele pagou US $ 3.500 para serem seus agressores.

Smollett é acusado de mentir para a polícia sobre o suposto ataque e é acusado de crime de conduta desordeira. O crime acarreta uma pena de prisão de até três anos, mas especialistas disseram que é provável que, se Smollett for considerado culpado, ele será colocado em liberdade condicional e possivelmente obrigado a prestar serviços comunitários.

Se Smollett testemunhará ainda é uma questão em aberto. Mas os irmãos, Abimbola e Olabingo Osondaero, vão assumir o banco das testemunhas, onde devem repetir o que disseram aos policiais e promotores – que realizaram o ataque a pedido de Smollett.

Os jurados também podem ver vídeos de vigilância de mais de quarenta câmeras que a polícia analisou para rastrear os movimentos dos irmãos antes e depois do ataque relatado, bem como clipes de vídeo mostrando os irmãos comprando boné vermelho, máscaras de esqui e luvas em uma loja de produtos de beleza. horas atrás.

Os advogados de Smollett não explicaram como iriam contra essa evidência, e o advogado principal, Nene Uchi, se recusou a comentar. Mas há evidências de como fazer isso em um tribunal de Chicago, onde o processo deve durar uma semana.

Quase 500 páginas de relatórios da polícia de Chicago estão enterradas, um depoimento de uma mulher que mora na área, que diz ter visto um homem branco com “cabelos castanhos avermelhados” que parecia estar esperando por alguém naquela noite. Ela disse a um investigador que, quando o homem se afastou dela, “pôde ver o que parecia ser uma corda pendurada sob sua jaqueta”.

Seus comentários podem apoiar a afirmação de Smollett de que seus agressores enrolaram um laço em seu pescoço. Além disso, se ela testemunhasse que o homem era branco, isso corroboraria as observações de Smollett – amplamente ridicularizadas porque os dois irmãos são da Nigéria, são negros – de que ele viu uma pele pálida ou branca ao redor do olho de um de seus agressores mascarados.

A advogada de defesa Tina Glandian sugeriu durante uma aparição na NBC em março de 2019 que um dos irmãos poderia ter usado maquiagem branca ao redor dos olhos para fazer Smollett pensar que ele era branco.

Para resolver as dúvidas do júri, Glandian poderia perguntar aos irmãos sobre um vídeo de que ela falou no programa e que mostrava um deles com o rosto branco lendo um monólogo do Coringa de um filme.

Visto que há muitas evidências, incluindo as declarações dos dois irmãos, de que eles participaram do ataque, é improvável que os advogados de Smollett tentem provar que não. Isso pode levar a defesa a sugerir que Smollett foi vítima de um ataque muito real.

Um cheque de $ 3.500 pode ser a chave. Enquanto os irmãos dizem que esse foi o pagamento para realizar o ataque falso, Smollett oferece uma explicação diferente e mais inocente: que ele preencheu o cheque para pagar a alguém para trabalhar como seu treinador pessoal.

“Suponho que a defesa se concentrará nisso”, disse Joe Lopez, um proeminente advogado de defesa não relacionado ao caso. “Se eles mandarem mensagens sobre sessões de treinamento, verifique [Smollett] Eu os escrevi para treinamento, fotos e a defesa usará tudo isso. “

O que eles certamente farão é atacar a credibilidade dos irmãos – um esforço que certamente incluirá um lembrete ao júri de que os irmãos não enfrentam as mesmas acusações criminais que Smollett, embora tenham admitido ter participado do ataque planejado.

“Tudo é responsável por Smollett, eles são responsáveis ​​por isso”, disse David Erickson, um ex-juiz de apelação do estado que leciona na Chicago Kent Law School. “Eles ficaram noivos e foram embora? O que diabos é isso?”

Erickson disse que espera que os querelantes apareçam neste problema antes que os advogados de Smollett o façam, porque eles não querem que pareça que estão tentando esconder algo.

Finalmente, a carreira de Smollett poderia ocupar o centro do palco. Por um lado, os promotores poderiam fazer a mesma observação que o então chefe de polícia Eddie Johnson fez quando anunciou a prisão de Smollett em 2019: que Smollett achava que o ataque lhe daria mais fama e um aumento em um programa de TV de sucesso.

Mas Lopez disse que os advogados de defesa podem fazer ao júri a mesma pergunta que ele fez a si mesmo.

“Como isso poderia ajudá-lo em alguma coisa?” Perguntou. “Ele é realmente uma estrela.”