Começa a primeira eleição “apenas patriótica” de Hong Kong

HONG KONG (Reuters) – Menos de 5.000 pessoas de Hong Kong, principalmente de constituintes pró-establishment, começaram a votar no domingo em candidatos para a comissão eleitoral verificada como pró-Pequim, que escolherá o próximo líder da cidade apoiado pela China e alguns outros. de sua legislatura.

Os candidatos pró-democracia estão quase ausentes na primeira eleição de Hong Kong desde que Pequim reformulou o sistema eleitoral da cidade para garantir que “apenas patriotas” governem a cidade mais livre da China.

“Todo o objetivo de melhorar o sistema eleitoral é garantir que os patriotas governem Hong Kong”, disse Carrie Lam, presidente-executiva de Hong Kong, na manhã de domingo.

“Duvido seriamente que outro governo ou outro país permita eleições gerais para seu legislativo local para pessoas cujo trabalho é minar o interesse nacional ou a segurança nacional.”

A comissão eleitoral selecionará 40 assentos na legislatura renovada em dezembro e escolherá o chefe do Executivo em março.

A polícia reforçou a segurança em toda a cidade, com a mídia local relatando que 6.000 policiais são esperados para garantir uma votação tranquila, com cerca de 4.900 pessoas esperadas para votar.

As mudanças no sistema político são as mais recentes de uma série de medidas – incluindo uma lei de segurança nacional que penaliza qualquer coisa que Pequim considere subversão, separatismo, terrorismo ou cumplicidade com potências estrangeiras – que colocaram o centro financeiro internacional em um caminho autoritário.

A maioria dos ativistas e políticos democratas proeminentes estão agora presos ou fugiram para o exterior.

O parlamento ratificado pela China em maio mudou o sistema eleitoral de Hong Kong, reduziu a representação democrática nas instituições e introduziu um mecanismo de seleção de candidatos e vencedores das eleições. Tudo isso removeu qualquer influência que a oposição pudesse exercer.

As mudanças também reduziram bastante o impacto da cidade Poderosos imperadores, embora grupos próximos de seus interesses comerciais mantenham uma presença no painel de 1.500 pessoas que escolhe o presidente-executivo de Hong Kong.

Pare de trabalhar, as crianças ficam

A China prometeu o sufrágio universal como objetivo final de Hong Kong em sua miniconstituição, a Lei Básica, que também afirma que a cidade goza de ampla autonomia de Pequim.

Ativistas pela democracia e países ocidentais dizem que a reforma política está movendo a cidade na direção oposta, deixando a oposição democrática em seu espaço mais estreito desde que a Grã-Bretanha devolveu a ex-colônia à China em 1997.

Os membros do comitê de 117 membros do conselho de nível comunitário, que são controlados por democratas, foram abolidos, enquanto mais de 500 assentos reservados para negócios, políticos e grupos populares chineses foram adicionados.

A nova chapa eleitoral inclui organizações de toda a comunidade, como o Modern Mummy Group e a Chinese Arts Papercutting Association, informou a TV a cabo.

A representação de subsetores profissionais que tradicionalmente tinham a maior presença pró-democracia foi diluída com a adição de membros ex officio, reduzindo o número de cadeiras eleitas.

Cálculos da Reuters com base no site da comissão eleitoral mostraram que cerca de 70 por cento dos candidatos não apareceram nas duas últimas votações para a comissão, o que aumentará 300 membros para 1.500.

Vários empresários proeminentes, incluindo o homem mais rico de Hong Kong, Li Ka-shing, não estarão na comissão eleitoral pela primeira vez, enquanto Pequim busca reequilibrar o poder de grandes conglomerados para pequenas empresas.

Três magnatas do mercado imobiliário – Lee, 93, da CK Asset Holdings, Li Chau Kee, também 93, da Henderson Land e Henry Cheng, 74, do New World Development – desistiram da corrida, embora seus filhos mantenham seus assentos .

