Com iPhone 14, Apple divide sua base de usuários pela metade

Na quarta-feira, a Apple lançou a série iPhone 14. Assim como nos últimos três anos, a programação é dividida, com duas entradas semi-acessíveis e dois carros-chefe mais caros. Neste caso, temos o iPhone 14 e iPhone 14 Plus de um lado e o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max do outro.

Mas o que é diferente desta vez é o contraste entre esses dois grupos. Este ano, mais do que em qualquer outro ano, a Apple está trabalhando para atrair dois tipos distintos de compradores de iPhone: especialistas e mores.

Para as séries iPhone 11, 12 e 13, havia muita sobreposição entre telefones comuns e telefones profissionais. Por exemplo, uma pessoa que usa seu iPhone para executar tarefas intensivas da CPU fornecerá poder de processamento, mas pode não se importar com câmeras. Esse comprador virtual pode adquirir um iPhone 13 por apenas US$ 799. Eles terão a mesma CPU e recursos gerais do iPhone 13 Pro, mas por US $ 200 a menos. Veja também: Qual iPhone é ideal para você?

No entanto, a série iPhone 14 desenha uma linha na areia. Por um lado, você terá os usuários avançados – pessoas que precisam de um ou mais recursos avançados pelos quais os iPhones são conhecidos. Por outro lado, você terá os costumes – pessoas que não sabem ou não se importam com a tecnologia do smartphone e querem apenas atualizar para um novo iPhone a cada poucos anos.

Esta linha não era única antes. Isso pode mudar fundamentalmente a maneira como a Apple gerencia sua carteira de smartphones. Também poderia ser um agente de mudança em toda a indústria de smartphones.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro Max: dois telefones diferentes

A Samsung possui várias linhas de smartphones, cada uma com sua própria identidade. A linha Galaxy S é considerada a melhor entre as melhores para os consumidores em geral, enquanto a linha Galaxy A agrada a vários níveis de compradores com orçamento limitado. Enquanto isso, a linha dobrável Galaxy Z está alcançando os entusiastas da tecnologia que querem estar na vanguarda. Isso cria várias classes de telefones, cada um com seu próprio apelo rigoroso para um determinado grupo demográfico.

A Apple meio que faz isso. Ele tem o iPhone SE, que persegue os consumidores com orçamento limitado. Fora isso, todos os outros consumidores precisam se integrar à linha principal do iPhone. Isso parece mais simples do que a estratégia da Samsung, mas também é mais restritivo. Com tanta sobreposição histórica entre os quatro iPhones da série principal, a Apple não podia fazer muito para satisfazer cada telefone para muitos tipos diferentes de compradores.

Os compradores de iPhone agora devem se colocar em um de dois campos distintos: padrões contraditórios ou especialistas entusiasmados.

Com a série iPhone 14, a Apple está quebrando essas limitações. Agora, o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus podem existir como telefones para o consumidor médio que atualiza a cada poucos anos. Enquanto isso, os modelos Pro podem atrair particularmente o usuário avançado que atualiza com frequência – mesmo anualmente. A Apple pode organizar e comercializar esses dispositivos para esses dois grupos distintos de compradores.

Isso cria uma situação interessante. Se você segurar o iPhone 14 em uma mão e o iPhone 14 Pro na outra, verá dispositivos completamente diferentes para pessoas completamente diferentes. O modelo Pro terá uma tela melhor em pleno andamento, um entalhe em vez de um entalhe, um sistema de câmera melhor com uma lente extra e mais materiais de construção premium. Por dentro, ele terá um chip mais poderoso e melhor gerenciamento de memória que permitirá otimizações de usabilidade muito necessárias, incluindo a tela sempre ativa.

O iPhone 14 e 14 Pro são telefones completamente diferentes.

Enquanto isso, por outro lado, você terá um telefone que não faz nenhuma dessas coisas. Você estará carregando, de certa forma, dois telefones completamente diferentes – e cada telefone chegará a preços muito diferentes.

Os usuários avançados devem estar preparados para gastar

Vamos voltar ao hipotético comprador que quer todo o poder de processamento, mas não se importa com câmeras. Anteriormente, eles podiam comprar um iPhone por menos de US$ 800 e conseguir o que queriam. Agora, no entanto, eles precisarão gastar pelo menos US $ 1.000 para obter o A16 Bionic, já que o iPhone 14 e 14 Plus veio com o A15 Bionic do ano passado.

$ 1.000 é o preço de entrada para um novo chip da Apple.

Esse preço mínimo de US$ 1.000 já está em vigor para a maioria dos novos recursos do iPhone anunciados este ano. Quer uma tela sempre ativa? 1000 dólares. Você quer uma câmera de 48MP? 1000 dólares. Odeia a fenda? Você pode (principalmente) se safar com isso por US $ 1.000. Relacionado: histórico do iPhone

Durante o evento de lançamento, a Apple fez um ótimo trabalho em não aumentar o preço dos iPhones de nível profissional. Isso pode mitigar essa nova mudança. No entanto, a Apple deixou convenientemente grande parte do mundo com esta notícia, já que os novos iPhones ser Na verdade, preços mais altos em outros países.

Na Europa, o iPhone 14 Pro Max começa em incríveis € 1.479 (~ $ 1.480). No Reino Unido, esse mesmo telefone custa £ 1.199 (~ US$ 1.383). A Apple parece estar usando o resto do mundo para subsidiar e manter os preços nos EUA os mesmos de anos anteriores.

Se você não estiver pronto para gastar muito dinheiro, não poderá obter todos os novos recursos. Isso é especialmente verdadeiro fora dos Estados Unidos.

Mais uma vez, isso prova que a Apple está decidida sobre essa nova linha de convenções e especialistas. Se você não está pronto para gastar muito em seu telefone para obter todos os novos recursos interessantes, você simplesmente não pode obtê-los. Em anos passados, você poderia ter tido alguns, mas isso não é mais verdade. Ou você é grande ou você vai para casa.

Esta é apenas uma má notícia para os usuários do iPhone, não é?

Série iPhone 14: Implicações para toda a indústria

Robert Treggs / Autoridade Android

Muitos de nossos leitores são fanáticos pelo Android. Eles podem estar pensando: “Isso não tem nada a ver comigo.” Ah, mas como você está errado.

A história provou repetidas vezes que a indústria do Android segue a liderança da Apple. Lembra quando a Apple removeu o fone de ouvido? E quando retirar o carregador da caixa? Os fabricantes de dispositivos Android zombaram no início, mas agora estão a bordo.

A história provou repetidas vezes que a indústria do Android segue a liderança da Apple.

Os movimentos da Apple este ano podem levar a separações muito diferentes dentro do ecossistema Android. Pegue a linha Pixel. Quais são as grandes diferenças entre o Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro? O Pro possui uma tela um pouco maior e um pouco mais rápida e uma lente de câmera adicional na parte traseira. É quase isso.

O que podemos ver no futuro é uma maior separação entre os modelos profissionais e não profissionais. Isso, é claro, significa menos recursos novos para o setor não profissional. Por padrão, pode-se imaginar o Pixel 8 não oferecendo tantas atualizações sobre o Pixel 7, enquanto o Pixel 8 Pro poderia oferecer muitos novos recursos interessantes por mais dinheiro.

Espere uma lacuna cada vez maior entre telefones Android ‘profissionais’ e ‘padrão’.

Isso criaria um mercado altamente divergente, movendo a agulha de preço para o que é considerado o “líder”. Se você está cheio de dinheiro, você pode ter todas as coisas divertidas. Se você não for, você terá um pequeno petisco. Fale sobre a desigualdade de riqueza.

Claro, isso sou eu pessimista. Isso pode ser uma coisa boa. Os smartphones podem ter se tornado avançados o suficiente para que a maioria das pessoas fique bem com um dispositivo acessível que faça apenas o necessário e nada mais. As pessoas que querem todas as vantagens realmente legais e avançadas precisarão tê-lo. Na superfície, isso parece razoável.

A série iPhone 14 servirá como um verdadeiro teste para o resto da indústria.

A série iPhone 14, de certa forma, será um verdadeiro teste para o resto da indústria. Os compradores migrarão para o iPhone 14 e 14 Plus, mesmo que sejam apenas uma atualização no iPhone 13? Ou eles vão zombar da “atualização” para um telefone que nem tem um novo processador? Eles então recuarão e gastarão US$ 1.000 para obter os novos recursos que realmente desejam ou não se incomodarão? O tempo vai dizer. No entanto, todos devemos estar atentos, pois a forma como isso acontecerá será a forma como a indústria como um todo procederá. Continue lendo: Agora é a hora de comprar o iPhone 13