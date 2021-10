Colin Kaepernick compara a operação da NFL à escravidão no especial da Netflix

Colin Kaepernick “ O especial da Netflix desta semana foi examinado no qual o ex-zagueiro da NFL que não jogou futebol comparou o processo de draft da NFL e o campo de treinamento à escravidão.

Colin em Black & White explora a vida do ex-astro da NFL desde o colégio até os eventos que supostamente o levaram a se tornar um defensor da justiça social. Um clipe que se tornou viral nas redes sociais mostrou Kaepernick comparando o escrutínio que os jogadores recebem dos treinadores com os do comércio de escravos.

“O que eles não querem que você entenda é que o que é criado é uma dinâmica de poder”, diz Kaepernick ao entrar em um campo de treinamento da NFL. “Antes de colocá-lo em campo, as equipes cutucam, cutucam e verificam se há falhas que possam afetar seu desempenho.”

Colin Kaepernick ainda está treinando para retornar à NFL e liderar o time ao Super Bowl novamente

“Nenhum respeito pelos limites”, continuou Kaepernick, que ganhou mais de $ 40 milhões durante seu tempo na NFL. “Nenhuma dignidade foi deixada intocada.”

Um grupo de atores interpreta possíveis candidatos da NFL, todos negros, que passam por Kaepernick antes de serem transformados em escravos em um leilão com cordas amarradas enquanto proprietários de escravos brancos fazem lances por eles.

Em um ponto, os proprietários começam a açoitar os jogadores enquanto Kaepernick tenta fazer uma comparação entre o abuso sofrido por escravos nos Estados Unidos e o processo da NFL que determina quais jogadores são recrutados para a liga.

Kaepernick e sua série atraíram muitas críticas no Twitter depois que o clipe chegou às redes sociais.

Colin Kaepernick: cronograma dos protestos anteriores da NFL

Kaepernick chamou a atenção nacional em 2016 por se sentar e ajoelhar durante a execução do hino nacional como membro do 49ers devido ao que ele disse ser um protesto contra a brutalidade policial nos Estados Unidos. No ano seguinte, ele optou por rescindir seu contrato para se tornar um agente livre e não conseguiu chegar a outro elenco da NFL.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

O ex-zagueiro insistiu que seu fracasso em entrar para a liga se deve ao fato de ele ter sido colocado na lista negra dos donos da NFL que se opuseram a seus protestos contra o hino. Ele processou a NFL e finalmente recebeu um acordo não revelado.