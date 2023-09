Coco Gauff vence Caroline Wozniacki – e ganha elogios – no US Open

NOVA IORQUE – Caroline Wozniacki já esteve no topo antes. A vontade de voltar a atuar motivou seu retorno após três anos de aposentadoria, que incluiu ter dois filhos.

Coco Gauff está tentando chegar onde Wozniacki estava. Muitos acham que ela está no limite e, na verdade, ela poderá conseguir sua primeira especialização esta semana em Nova York.

Esse cenário formou aquela que foi provavelmente a partida mais esperada do Aberto dos Estados Unidos até o momento – a partida da quarta rodada de domingo entre Gauff, 19, contra Wozniacki, 33, ex-número 1 do mundo que chegou à final duas vezes aqui (2009 e 2009) . 2014) e se destacou nas três primeiras rodadas.

Para ser claro, Gauff, o sexto colocado, era o favorito, com 78 por cento de chance de vitória, de acordo com o IBM Match Insights. Mas Wozniacki deu tudo de si e precisou de três sets para avançar, e avançou para as quartas de final com uma vitória por 6-3, 3-6 e 6-1.

A partida tomou um rumo dramático no início do terceiro set. Wozniacki, que aproveitou erro de Gauff para vencer o segundo set, quebrou o saque para abrir o terceiro set. Em vez de aplicar mais pressão, ela deixou Gove assumir o controle. Gauff lutou seis partidas consecutivas para vencer pela 15ª vez em 16 partidas desde sua derrota na primeira rodada em Wimbledon.

“Honestamente, perdi o segundo set por causa de muitos erros”, disse Gauff. “Eu estava tentando dizer a mim mesmo para estar pronto para jogar uma bola extra porque ela é uma jogadora, quando você pensa que ganhou o ponto, ainda não acabou. Eu estava dizendo a mim mesmo para estar pronto para outra bola voltar. ”

Nas quartas de final, Gauff enfrentará Jelena Ostapenko, número 20, que derrotou Iga Cvetic, número 1 do mundo, em três sets no domingo. Ostapenko venceu Gauff na quarta rodada do Aberto da Austrália no início deste ano, seu único encontro desde 2019.

“Jelena, ele é um atacante”, disse Goff. “Para ser honesto, é quente ou frio. Talvez eu ganhe mais pontos grátis com isso, talvez não. Talvez tenha muitos vencedores.

Gauff pode ter que encontrar equipamentos adicionais se quiser chegar às semifinais. Gauff cometeu 44 erros não forçados contra os 27 de Wozniacki no domingo, e embora tivesse mais vencedores – 33-14 – Gauff teve que lutar rotineiramente contra break points para manter o saque. Ela salvou sete dos 10 break points.

“Há coisas que acho que posso fazer melhor com meu saque”, disse Gauff. “Nos jogos de volta me saí muito bem. Acho que poderia ter lidado muito melhor com meus jogos de serviço. … Naquele segundo set, tive muitas bolas curtas e apenas erros. Acho que preciso buscar maiores metas.”

“Sinto que tudo está dando certo para ela agora”, diz Caroline Wozniacki sobre Coco Gauff. A estrela americana de 19 anos venceu 15 das 16 partidas desde Wimbledon. (Elsa/Imagens Getty)

Quanto a Wozniacki, independentemente da derrota, sua carreira tem sido impressionante, já que ela disputou seu primeiro grande torneio desde o Aberto da Austrália de 2020, e apenas seu terceiro torneio desde que pegou novamente a raquete. A caminho da quarta rodada, ela derrotou a 11ª colocada Petra Kvitova na segunda rodada e a americana Jennifer Brady na terceira rodada.

“Obviamente estou decepcionado porque queria continuar progredindo no torneio, mas no geral, acho que tive um bom desempenho esta semana”, disse Wozniacki. “Joguei bem o tempo todo, de forma consistente. Acho que há muitas coisas que posso levar comigo ao jogar um grande torneio. Venci alguns grandes jogadores ao longo do caminho.

“Hoje Coco jogou um pouco melhor do que eu. Você pode ver por que ela tem jogado tão consistentemente bem nos últimos meses. Acho que ela realmente se destacou quando era importante.

Wozniacki disputou dois torneios este ano antes do Aberto dos Estados Unidos, ambos em agosto. Ela perdeu na segunda rodada em Montreal e perdeu a partida da primeira rodada em Cincinnati. Sua primeira partida aqui foi a quarta desde a derrota para Ons Jabeur na terceira rodada em Melbourne, há mais de três anos e meio.

“Queria ver através desses três eventos que voltei e joguei este ano, onde gostei do tênis, do corpo e de tudo mais. Aprendi muito com isso”, disse ela. “Estou exatamente onde quero estar. Ainda há algumas coisas que quero trabalhar e que posso fazer melhor, mas no geral acho que é muito positivo. Em cada evento que joguei, joguei um pouco melhor. Em cada jogo aqui, joguei um pouco melhor a cada vez. Há muitos aspectos positivos que posso trazer comigo.”

Wozniacki, que foi analista do Tennis Channel e da ESPN após se aposentar, sugeriu que Gauff joga um jogo completo, como fez em sua jovem carreira.

“Acho que Coco, no último mês e meio, desde Wimbledon, não teve medo de acertar o forehand, que foi o que ela fez no passado”, disse Wozniacki. “Acho que ela se aprofundou um pouco mais e girou um pouco mais. Acho que é por isso que ela está claramente vencendo de forma consistente. … Agora sinto que tudo está dando certo para ela.”

“Eu definitivamente acho que neste torneio venci jogos sendo o agressor”, disse Gauff. “Hoje mostrei que posso jogar agressivamente e sei que é quando provavelmente estou no meu melhor.”

READ Prejudicando a lesão de Hamlin: jogadores da NFL fazem grandes doações para a instituição de caridade Bills Safety, que já arrecadou mais de US $ 6 milhões Vá mais fundo Coco Gauff, com uma multidão ao seu lado, iniciou o Aberto dos Estados Unidos com uma vitória tensa

(Imagem superior: Matthew Stockman/Getty Images)