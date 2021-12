CNN e MSNBC minimizam a convicção de Jussie Smollett e usam a decisão para atacar conservadores

CNN e MSNBC continuaram seu tratamento Juicy Smollett Com luvas infantis Embora ele tenha sido considerado culpado na quinta-feira em cinco das seis acusações de fraude, um crime de ódio que planejou em 2019.

Com o colapso da história de Smollett, ele emergiu como um símbolo proeminente de como as organizações de mídia liberal tratam seu romance favorito antes que os fatos sejam conhecidos. Os liberais promoveram a falsa narrativa de que Smollett foi atacado por dois apoiadores de Trump com chapéu do MAGA às 2 da manhã durante o vórtice polar em Chicago. Todos, de políticos democratas a críticos de notícias nos canais de esquerda, rapidamente acreditaram na história inesperada de Smollett, agora oficialmente desmascarada no tribunal.

Jussie Smollett acusado de organizar um crime de ódio, mentindo em saltos

Um júri considerou Smollett culpado nas primeiras cinco acusações e foi absolvido na sexta acusação de mentir para um detetive semanas após o suposto ataque.

Apesar do veredicto de culpado, CNN e MSNBC minimizaram a questão ou foram capazes de culpar os conservadores.

Uma manchete diluída foi estampada no site da CNN, “Jussie Smollett se declara culpado em algumas acusações”. Muitos riram da inclusão da palavra “alguns”, mas a Rede Liberal não terminou com sua cobertura bizarra da decisão.

Veredicto de Jussie Smollett: a CNN planejava declarar culpado de ator alienado por ‘algumas acusações’

O boletim informativo “Credible Sources” do crítico da CNN, curiosamente, levou a críticas aos meios de comunicação conservadores por notar que muitas organizações de notícias liberais se apaixonaram por Smollett. Em vez de repreender os repórteres e analistas que compraram a história de Smollett em primeiro lugar, o boletim informativo do setor de mídia da CNN se ressentiu de organizações que responsabilizavam a mídia liberal.

No MSNBC, a condenação de Smollett foi completamente ignorada pelo apresentador de “ReidOut” Joy Reid, pelo apresentador de “All In” Chris Hayes, por Rachel Maddow de “The Rachel Maddow Show”, por Lawrence O’Donnell por “The Last Word” e por “11th Hour” locutor Brian “Williams Até o apresentador de extrema esquerda da CNN, Don Lemon, foi capaz de cobrir a história no ar, mas seus contemporâneos da MSNBC não se importaram.

Na verdade, os programas mais assistidos da MSNBC não cobriram o boato desde que Smollett fez suas afirmações iniciais e quando sua falsa narrativa se desfez, de acordo com as transcrições de Grabien.

A MSNBC encontrou espaço em seu site para anunciar a convicção de Smollett “de que os apoiadores de Trump usarão para provar que os democratas estão erroneamente os chamando de malvados”.

Jussie Smollett: momentos-chave desde que o ator relatou o ataque em Chicago

O redator de opinião da MSNBC, Zach Stafford, afirmou no primeiro parágrafo que “não importa” se Smollett era realmente inocente e injustamente punido porque as vítimas legítimas de crimes de ódio sentiriam as consequências de qualquer maneira.

“As perguntas aparentemente intermináveis ​​ao longo de quase três anos sobre a credibilidade de seu relato significam que as vítimas indiscutíveis de crimes de ódio agora carregarão um fardo ainda maior de dúvidas”, escreveu Stafford.

“Os únicos vencedores encontrados à medida que a poeira desvanece são membros da direita que proclamaram as verdadeiras vítimas do ódio e da discriminação da América – as pessoas que estrategicamente fizeram do caso de Smollett seu exemplo preferido de como a esquerda funciona e quão erroneamente é feita pela vilões dos apoiadores de Donald Trump. ” “O significado é que o veredicto de culpado de Smollett é a nova joia da coroa enquanto nossa cultura guerreia.”

O site MSNBC também publicou uma história intitulada “O que os conservadores devem perceber antes de desfrutar da decisão de Jussie Smollett”, na qual o redator do blog ReidOut Ja’han Jones recapitula o calvário antes de poder conectá-lo aos distúrbios de 6 de janeiro no Capitólio.

” e então houve uma rebelião em 6 de janeiro ”, escreveu Jones.

Julius Young e Nate Day da Fox News contribuíram para esta reportagem.