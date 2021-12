LISBOA, Portugal (AP) – Autoridades de saúde ordenaram quarta-feira o isolamento de todos os sócios do clube de futebol português Tondola, na sequência do mais recente aumento de casos de vírus corona no país.

A ordem de isolamento surgiu após uma série de casos da nova variante Omnigran no Belenness, com apenas nove jogadores no jogo contra o Benfica no fim-de-semana. O jogo foi abandonado após o intervalo.

Autoridades de saúde disseram na quarta-feira que 19 membros da BelenSense foram afetados pela variante Omigron.

Seis jogadores do Tondola testaram positivo para Covit-19, embora o clube não tenha dito se eles são afetados pela variante Omigron.

O relatório disse que todos os soldados e técnicos estão em confinamento solitário e aguardam novas instruções das autoridades de saúde.

A liga adiou a partida entre Tondola e Morrirans no sábado para janeiro. A liga anunciou medidas duras contra o vírus.

Também houve preocupação com os jogadores do Sporting de Lisboa que jogaram contra o Tondola no domingo.

Os meios de comunicação portugueses noticiaram que o defesa desportivo Sebastian Coates se lesionou e que a equipa aguardava o resultado dos testes efectuados com outras equipas.

Apesar das preocupações com o vírus da corona e a variação do omigran, a liga portuguesa, os funcionários de saúde e tanto o Benfica quanto o Belenenses procuraram evitar a culpa por permitir que a partida de sábado fosse disputada.

Uma investigação foi conduzida e os novos protocolos Govt-19 serão discutidos.

