Clarence Avant, ‘Padrinho Negro’ do entretenimento, morre aos 92 anos – Variety

Cortesia Família Avant

Clarence Avant, cujo apelido não oficial “The Black Godfather” abrangeu os mundos da música, esportes, entretenimento e política, morreu no domingo em sua casa em Los Angeles, de acordo com um comunicado de sua família. A causa da morte não é fornecida; Ele tinha 92 anos.

“É com o coração pesado que a família Avant/Sarandos anuncia a morte de Clarence Alexander Avant”, afirmaram seus filhos Nicole e Alexander e o genro Ted Sarandos. Através de sua liderança empresarial revolucionária, Clarence tornou-se carinhosamente conhecido como o “Padrinho Negro” nos mundos da música, entretenimento, política e esportes. Clarence deixa para trás uma família amorosa e um mar de amigos e parceiros que mudaram o mundo e continuará a mudar o mundo nas próximas gerações. A alegria de seu legado alivia a tristeza de nossa perda. Clarence faleceu suavemente em sua casa em Los Angeles no domingo, 13 de agosto de 2023.”

A lista de realizações da Avant é longa, ampla e variada. Inicialmente um gerente de boate, ele passou os anos 60 gerenciando nomes como Lalo Schifrin e Jimmy Smith. Ele fundou duas gravadoras, através das quais apresentou ao mundo Bill Withers, Sixto Rodriguez, Jimmy Jam e Terry Lewis. ajudou a intermediar a venda da lendária Stax Records no final dos anos 1960; Após 30 anos, ele se tornou presidente do conselho de administração da Motown Records e, mais tarde, o primeiro membro afro-americano do conselho da PolyGram. Ele lançou uma das primeiras estações de rádio totalmente de propriedade de negros e não hesitou em tomar partido em defesa da cultura negra como consultor da MGM e da ABC na década de 1970. Ele também atuou como conselheiro formal e informal dos presidentes Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush e Barack Obama.

Mas é por seu papel como mentor da indústria da música que Avant talvez seja mais elogiado. Além de Jam e Lewis, personalidades tão diversas quanto L.A. Reid, Babyface, Sylvia Rhone, Jheryl Busby e Jimmy Iovine o consideram um mestre. Ele convenceu a estrela da NFL Jim Brown a iniciar uma carreira de ator. Ele é uma figura ativa na política desde a década de 1960 e receberá uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 7 de outubro. Como Quincy Jones, o melhor amigo de toda a vida de Avant, disse: “Todos neste negócio estariam ao lado da mesa de Clarence, se fossem espertos.”

Em uma entrevista em 2016 com diversos, Avant fez referências a seus mentores, Louis Armstrong e Barbra Streisand, ex-empresário Joe Glaser, quando questionado sobre a amplitude de suas ambições. “Tudo se resume a algo que Joe Glaser me ensinou: mire alto”, disse ele. “Você não pode andar no Empire State Building – você vai se cansar e seus joelhos podem ceder. Mas você pode pegar o elevador e andar. Você sempre mira aqui e anda mais tarde, se for preciso.”

Avant nasceu em 25 de fevereiro de 1931, em Greensboro, Carolina do Norte. Depois de superar as muitas dificuldades do apartheid, ele ganhou destaque no início dos anos 1960, gerenciando as carreiras de Schifrin e Smith, junto com o pioneiro artista de blues Little Willie John, a cantora Sarah Vaughan e o produtor de jazz Creed Taylor. O contrato que negociou com a A&M Records para esta última o colocou no mapa da indústria musical como negociador. Em 1968, a Avant orquestrou a venda da lendária potência Stax Records (embora o negócio não tenha corrido bem para os fundadores da empresa e tenha fracassado vários anos depois).

Em 1967, ele se casou com Jacqueline Gray e teve dois filhos: uma filha Nicole Avant (ex-embaixadora dos EUA, conselheira política, produtora de cinema e filantropa, casada com o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos) e o filho Alex Avant, agente, produtor e ator. Baseado em Los Angeles. No entanto, uma tragédia atinge a família no final de 2021, quando Jacqueline é baleada e morta em uma tentativa de roubo na casa do casal em Los Angeles; Ela tinha 81 anos.

Depois de se mudar para Los Angeles no final dos anos 1960, Avant formou sua própria gravadora, Sussex Records, e contratou o lendário cantor de soul Bill Withers, entre outros artistas. Ele comprou a KAGB-FM, tornando-a a única estação de rádio FM de propriedade de negros em Los Angeles na época. Ele também trabalhou em estreita colaboração com lendas como Muhammad Ali, que lhe garantiu um especial de variedades na ABC; NFL Hall Of Famer Jim Brown, que o ajudou a se tornar uma estrela de cinema; e o recordista da Liga Principal de Beisebol Hank Aaron, para quem negociou o maior contrato de endosso da história dos esportes profissionais na época. “Sem Clarence Avant, não há Hank Aaron”, Aaron disse mais tarde no documentário “The Black Godfather”.

Na década de 1980, fundou a Tabu Records e lançou sucessos da SOS Band, Alexander O’Neil e Cherrelle, entre outros. Ele também trabalhou em estreita colaboração com os criadores de sucessos Jimmy Jam e Terry Lewis – ajudando a combiná-los com Janet Jackson para produzir seu álbum de sucesso de 1986 “Control” – e aconselhou L.A. Reid e Kenny “Babyface” Edmonds no lançamento da LaFace Records. Ele também foi o promotor da primeira turnê solo de Michael Jackson, a “Bad” Tour de 1988.

Em 1993, Avant foi nomeado presidente da Motown Records após sua venda para a Polygram (ambas as empresas agora são propriedade da Universal Music Group). Ele continuou a administrar seu próprio grupo musical interno e as editoras Avant Garde Music até serem vendidas em 2018 para a Universal.

Ele foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame por Lionel Richie em 2021, recebeu o Industry Icon Award no Grammy e tem uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

“Toda a minha carreira tem sido assim”, disse Avant à Variety em 2016. “As pessoas me perguntam: ‘Como você fez tudo isso?'” “Como eu sei? Eu só faço as coisas. Eu adoro tirar fotos.”

Reportagem adicional de Andrew Parker.