Cisco, DoorDash, Fastly e muito mais

Uma foto de um sinal DoorDash em um restaurante no dia do IPO realizado em Nova York, 9 de dezembro de 2020.

Confira as empresas que estão nas manchetes após a campainha:

DoorDash As ações da DoorDash subiram mais de 32% nas negociações após o expediente, apesar das perdas trimestrais que superaram as expectativas. A empresa de entrega reportou uma perda de 45 centavos por ação, enquanto Wall Street esperava uma perda de 25 centavos por ação. No entanto, a receita do quarto trimestre da DoorDash de US$ 1,3 bilhão superou as estimativas.

Rapidamente O provedor de serviços de computação em nuvem viu suas ações caírem mais de 22% após o expediente, mesmo após um relatório de ganhos melhor do que o esperado. Rapidamente, a empresa registrou uma perda ajustada de 10 centavos por ação sobre uma receita de US$ 97,7 milhões. Analistas esperavam prejuízo de 16 centavos por ação sobre receita de US$ 92,5 milhões, segundo a Refinitiv. E levou a empresa a um prejuízo por ação maior do que o esperado no primeiro trimestre.

Sistemas Cisco As ações da Cisco subiram quase 5% em negociações prolongadas após a empresa Relatório Financeiro do Segundo Trimestre Supere as expectativas de Wall Street. A empresa divulgou lucro ajustado de 84 centavos por ação sobre receita de US$ 12,7 bilhões. Analistas consultados pela Refinitiv esperavam lucro de US$ 0,81 por ação e receita de US$ 12,65 bilhões. A Cisco também deu uma perspectiva ensolarada para o restante de seu ano fiscal.

nvidia – As ações da Nvidia caíram mais de 1% após o expediente, apesar de um Relatório de ganhos melhor do que o esperado. A fabricante de chips relatou ganhos ajustados de US$ 1,32 por ação, contra um esperado US$ 1,22. A receita também superou as estimativas de consenso da Refinitiv. No entanto, a orientação de margem bruta do primeiro trimestre veio um pouco abaixo do que os analistas esperavam.

TripAdvisor As ações do Trip Advisor caíram 7,5% após o expediente, pois a empresa perdeu as expectativas mais altas e mais baixas em seus últimos resultados trimestrais. A empresa reportou uma perda ajustada de 1% por ação contra o consenso da Refinitiv de 8 centavos ganhos por ação. A receita também veio abaixo do esperado.

Fisker As ações da fabricante de carros elétricos subiram 4,3% em negociações estendidas depois que os resultados financeiros trimestrais da empresa atenderam às expectativas de Wall Street. Fisker registrou uma perda de 47 centavos por ação.

Materiais aplicados As ações de semicondutores subiram 3,9% em negociações estendidas depois que a empresa superou as estimativas de ganhos dos analistas. A Applied Materials divulgou lucro ajustado no primeiro trimestre de US$ 1,89 por ação e receita de US$ 6,27 bilhões. Analistas esperavam lucro de US$ 1,85 por ação e receita de US$ 6,16 bilhões.