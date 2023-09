Cisco compra empresa de segurança cibernética Splunk por US$ 28 bilhões

21 de setembro (Reuters) – A Cisco Systems Inc (CSCO.O) concordou nesta quinta-feira em comprar a empresa de segurança cibernética SPLK.O por cerca de 28 bilhões de dólares em seu maior negócio de todos os tempos para impulsionar seu negócio de software e capitalizar o boom da inteligência artificial.

O acordo, o maior negócio tecnológico do ano, ajudará a reduzir a dependência da Cisco no seu enorme negócio de equipamentos de rede, que tem sofrido nos últimos anos com problemas na cadeia de abastecimento e uma desaceleração na procura após a pandemia.

“O que nos dá convicção é que estamos unindo dois negócios em torno da segurança e da observabilidade, que são algumas das áreas mais importantes para nossos clientes e áreas onde é improvável que reduzam gastos – apenas por causa da seriedade destes ameaças”, disse o CEO da Cisco, Chuck Robbins, à Reuters em entrevista.

Sob Robbins, a Cisco tem tentado ao longo dos anos reduzir a sua tradicional dependência do hardware e duplicar as suas apostas em software e serviços através de acordos.

O Splunk é conhecido por seus pontos fortes em observabilidade de dados, o que ajuda as empresas a monitorar seus sistemas em busca de riscos de segurança cibernética e outras ameaças. A empresa opera um modelo de preços baseado em assinatura para os clientes.

A Reuters informou anteriormente que as duas empresas haviam mantido negociações sobre fusões no passado, mas essas discussões fracassaram.

A Cisco ofereceu US$ 157 em dinheiro por cada ação do Splunk, representando um prêmio de 31% em relação ao último preço de fechamento da empresa.

As ações da Splunk estavam sendo negociadas em alta de mais de 21%, a US$ 145,04, abaixo do preço de oferta de US$ 157, refletindo alguma incerteza sobre o escrutínio regulatório. As ações da Cisco caíram 4%.

A Cisco, com sede em San Jose, Califórnia, já tem uma parceria de segurança de dados com a Splunk, cujos mais de 15.000 clientes incluem empresas proeminentes como Coca-Cola (KO.N), Intel (INTC.O) e Porsche.

Depois que o crescimento da receita no ano passado disparou para quase 40%, o Splunk enfrenta uma desaceleração da demanda em todo o setor em 2023 devido ao aumento das taxas de juros e à inflação estável.

A aquisição acelerará o crescimento da receita e expandirá a margem bruta da Cisco no primeiro ano fiscal após a conclusão do negócio, segundo as empresas.

“A Cisco comprou um bom negócio sinérgico a um bom preço”, disse Thomas Hayes, chefe do fundo de hedge Great Hill Capital. “É uma situação em que todos ganham”. “Isso dará à Cisco uma vantagem no avanço da segurança baseada em IA.”

Embora a Cisco tenha feito grandes aquisições no passado, a aquisição da Splunk é a maior em seus quase 40 anos de história. Em 2012, a Cisco comprou a empresa de software de TV NDS por US$ 5 bilhões, enquanto em 2017 comprou a empresa de software empresarial AppDynamics Inc por cerca de US$ 3,7 bilhões.

Auditoria antitruste

Alguns analistas disseram que a sobreposição nos negócios de segurança poderia convidar ao escrutínio antitruste, mas a Cisco disse não estar preocupada com o acordo, que enfrenta obstáculos regulatórios significativos.

“Não temos nenhum histórico de enfrentar desafios (antitrust) nos Estados Unidos, e a união das duas empresas é bastante sinérgica – na integração tecnológica não há muita sobreposição, então não há muita preocupação com isso.” “Algum tipo de rolagem pararia a competição”, disse Robins à Reuters.

A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Cisco e da Splunk, deverá ser concluída até o final do terceiro trimestre de 2024, sujeita a aprovações regulatórias. Não exigirá a aprovação dos reguladores chineses. Espera-se que o acordo seja positivo em termos de caixa e adicione US$ 4 bilhões à receita recorrente anual, disseram executivos da Cisco em teleconferência com analistas.

Se o acordo for adiado, a Cisco terá que pagar ao Splunk uma taxa de rescisão de US$ 1,48 bilhão.

Tidal Partners, Simpson Thacher & Bartlett e Cravath, Swaine & Moore LLP foram consultores da Cisco. Splunk foi assessorado por Catalyst Partners, Morgan Stanley, Skadden, Arps, Slate e Meijer & Flom LLP.

(Reportagem de Milana Finn em Nova York e Yuvraj Malik em Bengaluru – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe) Escrito por Anirban Sen. Editado por Anil D’Silva e Lisa Shoemaker

