Cinco dos melhores futebolistas portugueses do século 21

O futebol em Portugal já percorreu um longo caminho desde que os estudantes portugueses que regressaram da Inglaterra no século XIX o trouxeram para o país. O primeiro jogo oficial teve lugar em 1875, num estádio do Kamacha, na Madeira. O futebol rapidamente conquistou o coração dos portugueses. Hoje a seleção nacional é uma das mais fortes do mundo e sua Primera League é a liga mais competitiva e respeitada.

A trajetória ascendente da nação como nação do futebol tem aumentado nas últimas décadas, e muitos jogadores importantes deixaram as academias de futebol portuguesas, que se distinguem pelo seu estilo de jogo atraente. Considere uma alça em um dos melhores do mundo do jogo. Vamos ver quais jogadores estão nesta categoria de elite.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dos Santos Avero é o maior futebolista português de todos os tempos, para não falar do século XXI. Suas poderosas habilidades de ataque, brilho nos pés, capacidade atlética e a sede de ser duro e vitorioso o tornaram um natural imparável em campo e um valor incomensurável para a sorte de qualquer equipe. A sua devoção ao futebol tornou-o capaz de competir ao mais alto nível, mesmo aos 36 anos. Ronaldo é o maior artilheiro do Campeonato Europeu deste verão Marcou dois gols Em sua primeira partida desde que voltou ao Manchester United no último sábado.

Até agora, ele ganhou quatro Botas de Ouro europeias e cinco prêmios Ballon d’Or. Ele acumulou 31 troféus importantes em sua carreira, incluindo um Campeonato Europeu, uma Liga das Nações da UEFA, cinco da Liga dos Campeões da UEFA e sete títulos da liga em três países diferentes. Com 41 assistências e 135 gols na Liga dos Campeões da UEFA, Ronaldo é sem dúvida um dos melhores jogadores de todos os tempos.

Louis Figo

Luis Philippe Madeira Cairo Fico, tal como Ronaldo, teve uma carreira de jogador brilhante e emocionante para alguns dos melhores clubes da Europa. Ele se aposentou em 2009 depois de representar o Sporting CB, Barcelona, ​​Real Madrid e Inter de Milão. Apesar do seu O arquirrival do Real BarcelonaAs habilidades de asa hipnotizantes de Figo são conhecidas por ambos os gigantes espanhóis.

Figo ganhou o prêmio de Jogador do Ano da FIFA em 2001 e a Bola de Ouro de 2000. Em termos de troféus, ganhou a Taça de Portugal, a Taça de Itália, a Taça Intercontinental, a UEFA Champions League, o Troféu dos Vencedores da Taça UEFA, quatro títulos da La Liga, duas Supertaças da Espanha, duas Supertaças da UEFA, quatro títulos da Série A e três títulos da Supertaça. Copas. Lista de troféus impressionantes!

Pepe

O homem por trás do apelido de Pepe é Kepler Lauren de Lima Ferreira. Como seu melhor amigo e companheiro de longa data no Real Madrid e na seleção portuguesa, Ronaldo sentiu a necessidade de negar a marcha da era Pepe. O futebolista profissional de 38 anos continua a apresentar um desempenho excepcional pelo FC Porto e pelo Seleno. Guarda-costas duro e intransigente, ele escreveu que o esquilo do futebol foi um dos melhores zagueiros de todos os tempos.

Em sua carreira jogou pelo Martimo, Porto, Real Madrid e Besiktas. Nascido e criado no Brasil, Pepe fez o Oceano Atlântico ainda adolescente e desenvolveu as suas competências em Portugal – especialmente na Madeira – Mortimo. Decidiu jogar pela Seleção Portuguesa e estreou-se em 2007, foi símbolo do Seleno, terminou e somou 121 internacionalizações, e foi considerado por muitos o melhor jogador de Portugal na final do Euro 2016. Seleno sagrou-se campeão europeu depois de vencer a França por 1-0 em Paris.

Durante sua estada de 10 anos no Real Madrid, ele jogou em 334 jogos, vencendo a La Liga três vezes, além de vencer a Copa del Rey e o Super Troféu da Espanha duas vezes. Estranhamente, no FC Porto espelhou o título nacional que conquistou em Espanha, ao conquistar três campeonatos, dois troféus portugueses e duas Supertaças. Já para não falar das três Liga dos Campeões da UEFA e do já referido Campeonato da Europa do seu país de adopção.

Rui Costa

Rui Manuel César Costa, simplesmente denominado Rui Costa, é por vezes referido como o último grande número dez puro. Costa, abençoado com uma visão incrível e a técnica de realizar jogadas criativas e ultrajantes, era uma figura elegante no centro do campo, ajudando seus companheiros com passes incríveis, passando por inimigos patinando e, muitas vezes, mantendo o controle de si mesmo. Strikes.

Alcançou a fama no Benfica, mas em Itália passou a maior parte de uma carreira fantástica, conquistando adeptos da Serie A durante 12 temporadas, primeiro na Fiorentina e depois no AC Milan. Terminou os seus dias de jogador jogando no Estádio da Loos pelo Benfica e regressando ao ponto de partida. Costa ganhou títulos da liga e troféus em Portugal e Itália e venceu a Liga dos Campeões com o Milan em 2002/03. Ele jogou 94 vezes pelo seu país e, junto com Luis Fico, ergueu a famosa “Geração de Ouro” do país para a Copa do Mundo da Juventude em 1989 e 1991.

Victor bahia

Não podemos terminar a nossa lista sem antes homenagear os melhores guarda-redes portugueses de todos os tempos – o veterano Manuel Mart ின் nez Bana. Ele fez sua estreia amigável pela seleção principal de Portugal contra os Estados Unidos em 1990 e logo se tornou um jogador-chave na seleção nacional por mais de uma década, com suas habilidades de goleiro em destaque. Turquia no Euro 2000 Ele evitou o pênalti de Arip para levar o time às semifinais. Ganhou o prémio de Jogador do Ano em 1989 e 1991 em Portugal.

Durante grande parte da sua carreira, Wetter esteve no FC Porto. Chegou ao Barcelona por três temporadas e depois regressou ao Porto, onde se aposentou e é agora embaixador. O seu regresso ao Porto coincidiu com o mandato de dois anos de maior sucesso do clube sob o comando do jovem treinador José Marino. Bana foi um membro chave da melhor equipa de Mourinho, do Porto, que ganhou a Taça UEFA e a Liga dos Campeões em temporadas consecutivas em 2003 e 2004. No total, Pasha ganhou 10 Campeonatos de Portugal, La Liga Championship, duas Taças de Espanha, duas Supertaças de Espanha, Taça dos Vencedores das Taças, 5 Super Taças de Portugal, 10 Super Taças da UEFA, dois troféus intercontinentais e a já mencionada Taça UEFA.

Estes cinco são os mais notáveis ​​dos melhores futebolistas portugueses do século actual. No entanto, muitos jogadores defendem que Ricardo Carvalho, Diego e Nani deveriam ter sido cortados, sem falar nas velhas estrelas que conquistaram o nome de Portugal em jogos como Eusebio, Fernando Boroto e Mario no século XX. Coluna.

Felizmente para os adeptos do futebol português, grandes coisas também nos aguardam. Sem dúvida, conquistas do passado e jogadores influentes devem ser lembrados, mas não há razão para se animar com o que está por vir, já que a Primara Liga continua a mostrar a arte e o talento dos treinadores portugueses para o belo jogo. Se você deseja capturar toda a ação envolvendo as estrelas de amanhã em sua TV ou celular, você pode fazê-lo!

Certas restrições geográficas impedem o acesso a competições específicas, como viagens ao exterior que não transmitem determinados campeonatos. UMA VPN de streaming de jogos (Virtual Private Network) Permite que você assista aos jogos desta viagem, independentemente de sua localização. Isso permite que você altere o seu endereço IP para o seu preferido e remova as restrições geográficas.