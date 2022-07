Cinco bravos nomeados NL 2022 All-Stars

William Contreras Ele se juntará a seu irmão Wilson no All-Star Game, tornando-se o 15º grupo de irmãos a alcançar o Midsummer Classic. Os últimos irmãos a fazer o All-Star Game no mesmo ano foram Aaron e Brett Boone em 2003, de acordo com o Elias Sports Bureau. Com Bryce Harper ferido, William assume o ponto de partida definido de Harper, com seu irmão iniciando o apanhador. Os últimos irmãos a iniciar um jogo All-Star juntos foram Sandy e Roberto Omar em 1992, de acordo com Elias Sports Bureau. William jogou apenas 43 jogos nesta temporada, dividindo o tempo com Dar Arnault atrás do plate, mas ele tem sido muito produtivo quando vai para o plate.