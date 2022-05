Cientistas temem que rochas marcianas recuperadas pela NASA possam hospedar germes estranhos

Se você comprar um produto ou serviço analisado de forma independente por meio de um link em nosso site, a BGR poderá receber uma comissão de afiliado.

A NASA planeja trazer rochas de Marte para a Terra. A agência espacial pediu a opinião pública sobre seu plano de recuperar amostras coletadas pelo Perseverance. É um momento histórico em nossos esforços para explorar o Planeta Vermelho. Apesar da empolgação em torno disso, alguns cientistas temem que germes alienígenas possam retornar também.

Cientistas alertam que amostras de Marte podem conter germes estranhos

Um conceito sobre um retriever de amostra de Marte que poderia trazer esporos alienígenas para a Terra

A NASA está atualmente realizando reuniões públicas esta semana e Pedindo feedback Sobre os planos de recuperação de amostra. Tal como está, a agência espacial está planejando pousar uma espaçonave com amostras de Marte em uma base da Força Aérea dos EUA no início de 2030. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas alguns cientistas alertam que a NASA precisa garantir que estejamos protegidos de quaisquer germes espaciais que possam retornar também.

“Acho que é uma possibilidade muito pequena que exista alguma coisa em Marte”, diz Peter Doran, geólogo da Louisiana State University. “Mas há uma possibilidade.” (através da NPR)

O plano atual da NASA seria um contêiner com amostras capturadas em órbita da superfície do planeta. A partir daí, outro recipiente coletará o recipiente de amostra da órbita. De lá, as amostras serão entregues de volta à Terra para que possam ser estudadas. Mais uma vez, é um grande passo, e estamos construindo há muito tempo. Mas o que acontece se essas amostras contiverem germes estranhos?

Sobrevivência inadequada

Andarilho

Se você assistiu a muitos filmes de ficção científica, provavelmente está no campo em questão. Embora possa parecer improvável que tenhamos que nos preocupar com germes alienígenas nos afetando na Terra, é sempre uma possibilidade. No entanto, Jim Bell, um cientista planetário da Arizona State University, diz que qualquer vida em Marte seria inadequada para a sobrevivência na Terra.

A história continua

“Estamos falando de um ecossistema completamente diferente, uma biosfera completamente diferente”, diz Bell. “E, claro, não sabemos se houve ou houve uma biosfera em Marte.” (através da NPR)

Como tal, a chance de qualquer germe alienígena sobreviver nas amostras marcianas é baixa. No entanto, a NASA não está ignorando o perigo. A agência espacial planeja adotar uma abordagem conservadora para trazer amostras de volta à Terra. A NASA esterilizará e conterá qualquer coisa que tenha entrado em contato direto com Marte.

É claro que a forma como a NASA planeja implementar esse plano está sujeita a mudanças. E nos próximos meses, podemos ver mais notícias sobre como a NASA planeja lidar com quaisquer germes estranhos que possam ser encontrados. Se realmente queremos Faça Marte respiraralém de encontrar uma forma de Humanos vão viver em Marteprecisaremos estudar essas amostras com mais profundidade.

