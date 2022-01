Cientistas querem enviar uma sonda para alcançar Oumuamua até 2054

É mais doloroso se fosse.

Oumuamua, o primeiro objeto interestelar observado em nosso sistema solar, pode ser uma espaçonave alienígena, mas também pode ser uma rocha em forma de charuto. Se ao menos estivesse pendurado no pescoço da galáxia tempo suficiente para que pudéssemos localizá-lo.

Enquanto muitos na comunidade científica se resignaram a nunca descobrir a resposta correta, uma equipe elaborou um plano ambicioso para enviar uma sonda para alcançar o misterioso alienígena enquanto ele viaja para longe da Terra. relatório de Forbes revelar.

Caça ao “incomum” ‘Oumuamua

Depois de descobrir Oumuamua em 19 de outubro de 2017, através do levantamento Pan-STARRS1 de objetos próximos da Terra, os astrônomos apontaram várias anomalias que significam que o objeto não é semelhante a outros asteroides observados em nosso sistema solar.

Logo depois que Oumuamua foi observado pela primeira vez, por exemplo, ele mudou sua velocidade, afastando-o da trajetória inicialmente esperada. O OVNI também não deixou vestígios de detritos em seu rastro. O astrofísico de Harvard Professor Avi Loeb e sua equipe sugeriram que “Oumuamua foi nave interestelar, ou pelo menos uma peça.

Neste momento, ‘Oumuamua está além do alcance de nossos telescópios mais poderosos, mas essas contradições Ela é muito curiosa para não seguir adiante. É por isso que uma equipe da Initiative for Interestelar Studies (I4IS) publicou novo papel Eles descrevem seus planos para o Projeto Lyra, uma missão que enviará uma sonda de vela solar para acompanhar e analisar ‘Oumuamua antes que ele se perca para sempre.

Os autores do artigo escreveram: “As teorias para explicar a natureza de 1I/’Oumuamua incluíam uma massa de poeira fractal, um iceberg de hidrogênio, um iceberg de nitrogênio, uma vela solar alienígena, partes de um planeta interestelar de maré, etc.” “Todas as interpretações compartilham uma característica – elas são extraordinárias.”

Missão de vela solar com gravidade aumentada de Júpiter

O novo artigo diz que a missão pode ser lançada já em 2028 e chegar a Oumuamua, com base em sua velocidade e direção de viagem quando deixou nosso sistema solar, entre 2050-2054. Durante os primeiros quatro anos da missão, ele orbita a Terra duas vezes, uma vez ajudando Vênus e Júpiter a ganhar gravidade, enviando-o em direção ao misterioso objeto espacial.

Tecnologia de vela solar, comprovada pela Planetary Society Prova de conceito do LightSail 2 A missão, você ajudará a operar a sonda em seu caminho para alcançar Oumuamua. No entanto, a missão usará uma vela de fótons alimentada pelo menos em parte por lasers localizados na Terra, de maneira semelhante ao método Breakthrough Starshot. Conceito de sonda de vela leve Poderia alcançar nosso sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri, dentro de duas décadas após o lançamento.

O conceito de vela de luz Breakthrough Starshot pode chegar a Alpha Centauri em 20 anos. fonte: iniciativas de hack

Embora outras equipes tenham proposto missões a Oumuamua, a maioria delas contou com a realização da manobra de Oberth ao redor do sol. Em outras palavras, quando a sonda começar a cair no poço gravitacional solar, ela aumentará seu empuxo, dando-lhe um aumento maciço de velocidade. Como isso exigiria um escudo maciço para proteger do calor e da radiação do sol, a equipe do I4IS sugeriu usar a manobra de Oberth em torno de Júpiter. “A missão será muito mais semelhante às missões interplanetárias”, explicaram os autores. No entanto, a data de lançamento deve ser definida até fevereiro de 2028, devido ao atual alinhamento orbital de Júpiter.

Desde que Oumuamua foi observado pela primeira vez, há outro objeto entre as estrelas, o nome da coisa c / 2019 quarto trimestre (Borisov), Descubra. Ao contrário de ‘Oumuamua, descobriu-se que o cometa é muito semelhante a outras rochas espaciais observadas ao longo da história. Tudo isso é mais um motivo para caçar Oumuamua e descobrir seus segredos. Isso, é claro, se ele já não tivesse tomado uma linha direta para o espaçoporto mais próximo.

Nota do editor: Um erro de ortografia de uma versão anterior deste artigo apareceu em “Omuamua. He-hey Desde então foi corrigido.