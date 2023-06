Cientistas experimentam um raio trator real para limpar o lixo espacial

Uma vez que a máquina está ligada, ela pode “recolher detritos sem nunca tocá-los”.

Direto de Jornada nas Estrelas

Uma equipe de engenheiros está trabalhando em um “raio trator” realista, um dispositivo básico de ficção científica no espaço que pode empurrar e puxar objetos remotamente sem contato.

Impressionantemente, seus primeiros conceitos de design realmente parecem funcionar, com os pesquisadores calculando que eles poderiam mover um objeto de várias toneladas em um ritmo – reconhecidamente muito lento – de cerca de 200 milhas durante um período de dois a três meses.

“Criamos uma força eletrostática que é atrativa ou repulsiva”, disse Hanspeter Schaub, presidente do Departamento de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Colorado Boulder. Comunicado de imprensa. “É semelhante ao raio trator que você vê em um filme de Star Trek, embora não seja tão poderoso.”

Embora ainda esteja longe de ser um protótipo espacial digno, um pacote de trator realista pode eventualmente ser uma ferramenta inestimável para ajudar a limpar o lixo espacial que polui as órbitas cada vez mais lotadas da Terra – para não mencionar um daqueles raros momentos em que a tecnologia real parece estar abrindo caminho para a ficção científica na idade de ouro.

Os opostos se atraem

Os pesquisadores experimentam seus projetos usando uma grande câmara de vácuo especializada que simula as condições do espaço.

Seu conceito favorito, algo chamado de “puxão eletrostático”, usa um pouco os mesmos princípios que fazem um balão grudar no seu cabelo depois que você o esfrega na cabeça.

Em teoria, a uma distância de cerca de 50 a 90 pés, uma espaçonave poderia usar o dispositivo para disparar um feixe de elétrons em um grande pedaço de lixo espacial, criando uma carga negativa nos detritos enquanto produzia uma carga positiva na nave de serviço. aos poucos juntando-os.

“Com essa força de atração, você pode basicamente puxar os detritos sem tocá-los”, disse Julien Hammerl, engenheiro aeronáutico da CU Boulder envolvido na pesquisa. “Ele se comporta como o que chamamos de corda virtual.”

Liquidação imobiliária

O problema do lixo espacial não deve ser subestimado. De acordo com Schopp, a órbita geossíncrona (GEO), uma área do espaço altamente desejável onde os satélites podem permanecer em uma posição geoestacionária, já está ficando sem espaço.

“Geo é como o Bel Air do espaço”, descreveu Schaub.

Além disso, a NASA recentemente reafirmou a gravidade da questão do lixo espacial em A. relatório de marçoque concluiu que cutucar suavemente os detritos, em vez de removê-los totalmente da órbita, pode ser a solução mais prática.

Mais fácil dizer do que fazer, e de acordo com os pesquisadores, o contato físico com detritos é um perigo potencial, o que torna o uso do raio trator uma – digamos – opção atraente.

“Tocar coisas no espaço é muito perigoso”, explicou Kylie Champion, uma das pesquisadoras envolvidas no projeto CU Boulder. “As coisas se movem muito rapidamente e muitas vezes de forma inesperada.”

Os feixes tratores também podem ser uma ferramenta de limpeza muito mais barata, acrescentou Schaub, já que um veículo equipado com um pode mover “dezenas de coisas ao longo de sua vida útil”.

“Isso reduz significativamente o custo”, acrescentou. Ninguém quer gastar um bilhão de dólares transportando lixo.

