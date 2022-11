Cidades dos EUA onde você precisa ganhar mais de $ 200.000 para comprar uma casa

Um novo estudo descobriu que os custos de propriedade continuam a espremer todos, exceto os compradores mais ricos, e os possíveis proprietários agora precisam ganhar $ 200.000 ou mais em oito cidades dos EUA para comprar uma casa típica.

Os pagamentos de hipotecas nos Estados Unidos aumentaram em média 45,6% no ano passado. e com Taxas de juros em hipotecas de taxa fixa de 30 anos giram em torno de 7%Os compradores de casas precisam gastar mais apenas para acompanhar o aumento dos custos de financiamento. De acordo com uma nova análise da plataforma imobiliária Redfin.

Em média, um comprador de casa nos EUA deve ganhar US$ 107.281 para pagar uma hipoteca mensal média de US$ 2.682, acima dos US$ 73.668 de um ano atrás, em outubro, descobriu a Redfin.

Mas os custos de propriedade também variam muito de acordo com o mercado, com muitas cidades exigindo uma renda muito maior para pagar os pagamentos mensais da hipoteca de uma casa típica. Das 100 maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos, esses oito mercados são classificados como os menos caros, com base nas necessidades de renda.