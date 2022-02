Chrome está mudando seu logotipo pela primeira vez em oito anos

O Chrome está mudando seu logotipo pela primeira vez desde 2014 e, se você apertar bem os olhos, poderá ver o que está diferente. Elvin Hu, designer do Google Chrome, oferece uma primeira olhada no redesenho do logotipo em um tópico no Twitter, bem como algumas das ideias por trás das mudanças tão sutis.

Alguns de vocês devem ter notado um novo ícone na atualização Canary do Chrome hoje. Sim! estamos atualizando os ícones da marca Chrome pela primeira vez em 8 anos. Os novos ícones começarão a aparecer em seus dispositivos em breve. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1 — Elvin (@elvin_not_11) 4 de fevereiro de 2022

Em vez de incorporar sombras nas bordas entre cada cor, essencialmente “elevando-as” da tela, o vermelho, o amarelo e o verde são simplesmente planos. E embora não mencionado por Hu, o círculo azul no meio parece ser maior e olha para sua alma ainda mais, mas talvez seja apenas minha imaginação.

As cores no logotipo parecem mais vibrantes (provavelmente por conta da equipe de design se livrar das sombras), mas há outra mudança que eu nunca teria notado se não lesse o tópico de Hu no Twitter. Aparentemente, a equipe de design do Google descobriu que “colocar certos tons de verde e vermelho próximos um do outro criava uma vibração de cor desagradável”. Para corrigir isso e tornar o ícone “mais acessível”, eles decidiram usar gradientes muito sutis – que estou convencido de que o olho humano nem consegue ver – para evitar qualquer vibração de cor.

O logotipo principal do Chrome não terá a mesma aparência em todos os sistemas

O logotipo principal do Chrome (aquele em que você clica no dock/barra de tarefas para acessar a web) também não terá a mesma aparência em todos os sistemas. No ChromeOS, o logotipo ficará mais colorido para complementar os outros ícones do sistema, enquanto no macOS, o logotipo terá uma pequena sombra, fazendo parecer que está “saindo” do dock. Enquanto isso, a versão do Windows 10 e 11 tem um gradiente mais dramático para se encaixar no estilo de outros ícones do Windows. Hu diz que você começará a ver o novo ícone agora se usar o Chrome Canary (a versão de desenvolvedor do Chrome), mas ele começará a ser lançado para todos os outros nos próximos meses.

Há também alguns novos ícones para as versões beta e de desenvolvedor do logotipo do Chrome, com a mudança mais dramática sendo um ícone de estilo de planta para o aplicativo beta no iOS. Hu também observa que a equipe de design experimentou uma linha branca que serve como borda entre cada cor, mas descobriu que isso tornava o ícone geral menor, potencialmente dificultando o reconhecimento entre outros aplicativos do Google.

De 2008 até agora, o logotipo do Chrome foi ficando cada vez mais simples. O que começou como um emblema tridimensional brilhante foi reduzido a um símbolo 2D da modernidade. Talvez um dia eu realize meu desejo e veja aquele quase tangível logotipo do Chrome de 2008 enfeitar minha área de trabalho mais uma vez. Mas não hoje.