Chip e Joanna Gaines Série Magnolia Network Pulls Homework – Prazo

o novo Rede Magnoliao carro na sua frente, estabilizador superior estrelas Chip e Joanna GainesEle removeu uma de suas séries da programação apenas dois dias após seu lançamento.

Trabalho de casa Ele foi retirado após alegações de trabalho de má qualidade e cobrança excessiva de seus anfitriões feitas por dois proprietários. O programa estava disponível anteriormente na guia Magnolia Network no Discovery +, mas foi atualizado para o canal a cabo quando Magnolia for lançado esta semana.

As estrelas de Utah, Andy e Candice Meredith, estão reformando casas em seu estado. Diz-se que a série foi originalmente ideia de Joanna Gaines e foi promovida como a próxima estabilizador superior Por pelo menos uma fonte de mídia. Andy e Candice Meredith também apareceram na HGTV and DIY Network Velho patriotismo.

Tudo isso entrou em colapso na quarta-feira, quando surgiram contas detalhando supostos custos excessivos e trabalho de má qualidade de Merediths em algumas reformas anteriores. Embora todos os programas na lista do Discovery tenham mostrado que os projetos de renovação podem frequentemente sofrer atrasos e sobrecargas, as acusações específicas contra Merediths também alegam comunicação ruim quando as coisas correram mal em seus negócios.

A família de Meredith respondeu, negando as acusações no Instagram. “Sempre tentamos nosso melhor para deixar qualquer pessoa com quem trabalhamos feliz”, escreveram, acrescentando: “Só podemos dizer que há dois lados em cada história …”

Alison Page, presidente da Magnolia Networks, também emitiu um comunicado.

“A Magnolia Network entende que alguns proprietários expressaram preocupação sobre os projetos de renovação de Candice e Andy Meredith. Nos últimos dias, recebemos informações adicionais sobre o escopo desses problemas e decidimos remover “Trabalho doméstico” da lista da Magnolia Network enquanto se aguarda a revisão das reivindicações enviadas. “

A notícia saiu do caminho Trabalho de casa Postado no Instagram quarta-feira.

Aubry Bennion, dona de uma casa em Utah, compartilhou um arquivo Anedota de 18 postagens no Instagram sobre sua experiência Quarta-feira. Binion contratou Merediths em 2019 para renovar sua cozinha. Eles disseram a ela que o projeto levaria três semanas e custaria US $ 20.000. Esse valor foi aumentado para $ 25.000 enquanto o show estava sendo gravado.

Binion disse que o projeto excedeu amplamente essa projeção. Acabou demorando cinco meses e custando mais de US $ 39.000. Ela afirmou que muito desse dinheiro foi gasto na correção de problemas que a reforma criou.

Binion escreveu em Outra postagem no Instagram Que os Merediths adicionaram um deck na parte de trás da cozinha. Isso deu errado quando eles construíram sobre um sistema de sprinklers e criaram um problema de drenagem. A casa dos Bennion foi supostamente quase inundada devido à versão do telhado, um incidente que supostamente diminuiu o valor de sua casa e custou a ela US $ 18.000 para consertar.

Esse desastre foi agravado pela falta de comunicação, disse Binion. Ela alegou que falava com a família de Meredith sobre problemas o tempo todo, muitas vezes recebendo desculpas ou promessas de coisas que chegavam no dia seguinte que nunca aconteceram.

Binion disse que entrou em contato com os produtores da Magnolia Network para obter ajuda. Eles supostamente deram a Candice uma “conversa dura” após a ligação dela, De acordo com uma das postagens de Bennion no Instagram. Ela afirmou que nada mudou.

No final, Binion disse que sua confiança na marca Chip and Joanna Gaines foi perdida e danificada.

“Quero que Magnolia seja responsabilizada”, disse ela. “É incrível para mim que eles tenham colocado o nome e a reputação de Magnolia em jogo ou tenham permitido que essas pessoas os representassem sem qualquer tipo de supervisão ou direção.”

Binion não era a única reclamação. Depois que ela postou seus dados, outra proprietária, Tisha Satterfield Hawley, fez reclamações semelhantes sobre a família Meredith.

Hawley escreveu em Instagram Eles deram à família de Meredith $ 45.000 para renovar seu espaço de vida. O projeto estava programado para quatro semanas, mas depois de dez semanas, muito pouco trabalho havia sido feito. Então, a família de Meredith disse a Hawley que ela precisava de outros $ 40.000 para tornar o projeto um sucesso, de acordo com A. último seguimento Compartilhado na conta do Instagram de Hawley.

“Desespero é a palavra que me vem à mente quando penso naquele dia”, escreveu Hawley na legenda do post. “Estamos morando no porão há meses neste momento, incluindo Ação de Graças, Natal e aniversários. Estamos exaustos, acabamos de saber que todo o nosso dinheiro foi usado e nossa casa está rachada com piso de bolha. “

Os Hollies disseram que pediram à família de Meredith para não voltar depois de pedir dinheiro.