Chineses rezam pela saúde no Ano Novo Lunar, à medida que aumenta o número de mortes por Covid

PEQUIM (Reuters) – A China celebrou o Ano Novo Lunar neste domingo com seu povo orando por saúde após três anos de estresse e dificuldades financeiras sob a pandemia, com autoridades relatando quase 13.000 novas mortes pelo vírus entre 13 e 13 de janeiro. 19.

As filas se estendiam por 1 quilômetro (meia milha) do lado de fora do icônico Templo Lama de Pequim, que foi fechado várias vezes antes que as restrições do COVID-19 terminassem no início de dezembro, enquanto milhares de pessoas esperavam sua vez de orar por seus entes queridos.

Uma moradora de Pequim disse que gostaria que o Ano do Coelho trouxesse “saúde para todos”.

“Acho que essa onda epidêmica acabou”, disse a mulher de 57 anos, que deu apenas seu sobrenome, Fang. “Não peguei o vírus, mas meu marido e todos da minha família pegaram. Ainda acho importante nos protegermos.”

Anteriormente, as autoridades relataram quase 13.000 mortes relacionadas ao COVID hospitalizadas entre 13 e 19 de janeiro, somando-se às quase 60.000 no mês anterior. Especialistas em saúde chineses dizem que a onda de infecções em todo o país já atingiu o pico.

A atualização do número de mortos, do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, ocorre em meio a dúvidas sobre a transparência dos dados em Pequim e permanece muito baixa para os padrões globais.

Hospitais e funerárias ficaram sobrecarregados depois que a China abandonou os regimes mais rígidos do mundo de controles de coronavírus e testes em massa em 7 de dezembro, em uma mudança abrupta de política, que se seguiu a protestos históricos contra as restrições.

O número de mortes relatadas pelas autoridades chinesas exclui as que morreram em casa, e alguns médicos disseram que desencorajam a inclusão de COVID nos atestados de óbito.

Em 14 de janeiro, a China relatou quase 60.000 mortes relacionadas ao COVID hospitalizadas entre 8 de dezembro e 12 de janeiro, um aumento maciço em relação às mais de 5.000 mortes relatadas anteriormente durante toda a pandemia.

[1/6] Adoradores usando máscaras faciais realizam suas primeiras oferendas dentro do Templo Wong Tai Sin, um momento antes do Ano Novo Lunar, durante a pandemia de coronavírus (COVID-19) em Hong Kong, China, 21 de janeiro de 2023. REUTERS/Tyrone Siu

Documentos mostraram que os gastos das funerárias com itens de sacos para cadáveres a fornos de cremação aumentaram em muitas províncias, um dos vários indicadores do impacto mortal do coronavírus na China.

Alguns especialistas em saúde esperam que mais de 1 milhão de pessoas morram da doença na China este ano, com a empresa britânica de dados de saúde Airfinity prevendo que as mortes por COVID podem chegar a 36.000 por dia nesta semana.

À medida que milhões de trabalhadores migrantes voltam para casa para celebrar o Ano Novo Lunar, os especialistas em saúde estão particularmente preocupados com as pessoas que vivem no vasto interior da China, onde as instalações médicas são precárias em comparação com as áreas costeiras ricas.

Estima-se que cerca de 110 milhões de viagens ferroviárias de passageiros foram feitas entre 7 e 21 de janeiro, os primeiros 15 dias do pico de 40 dias de viagens no Ano Novo Lunar, um aumento de 28% em relação ao ano anterior, Diário do Povo, oficial do Partido Comunista jornal informou.

Um total de 26,23 milhões de viagens foram feitas na véspera do Ano Novo Lunar por meio de ferrovias, rodovias, navios e aviões, metade dos níveis pré-pandemia, mas um aumento de 50,8% em relação ao ano passado, informou a CCTV estatal.

Wu Zunyu, epidemiologista chefe do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, disse no sábado que o movimento em massa de pessoas durante o período de férias pode espalhar a epidemia, aumentando as infecções em algumas áreas, mas uma segunda onda de COVID é improvável no curto prazo. Na plataforma de rede social Weibo.

Wu disse que a possibilidade de uma grande recuperação do coronavírus na China nos próximos dois a três meses é remota, já que 80% das pessoas foram infectadas.

Depois que a China reabriu suas fronteiras em 8 de janeiro, alguns chineses também reservaram voos para o exterior. Os pontos turísticos da Ásia estão se preparando para o retorno dos turistas chineses, que gastaram US$ 255 bilhões por ano globalmente antes da pandemia.

“Por causa da epidemia, não saímos da China há três anos”, disse Kiki Ho, um empresário de turismo e negócios de 28 anos, em Krabi, na costa sudoeste da Tailândia. “Agora que podemos sair e vir aqui de férias, sinto-me muito feliz e emocionado.”

Reportagem adicional da Sala de Imprensa de Pequim; Escrito por Marius Zaharia Edição por Shri Navaratnam

