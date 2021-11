China rebaixa laços diplomáticos com a Lituânia em relação a Taiwan

Taiwan abre escritório de representação em Vilnius

China denuncia o movimento como um ‘mau precedente’

Bruxelas, Washington e Varsóvia apoiam a posição da Lituânia

Taiwan diz que bombardeiros chineses estão sobrevoando a ilha

PEQUIM / VILNIUS (Reuters) – A China rebaixou os laços diplomáticos com a Lituânia no domingo, expressando profunda insatisfação com o Estado Báltico depois que Taiwan abriu uma embaixada de fato lá, aumentando uma disputa que sugou Washington.

A China considera o Taiwan autônomo e governado democraticamente como seu território que não tem direito às armadilhas do Estado, e aumentou a pressão sobre os Estados para reduzir ou cortar suas relações com a ilha, mesmo as informais.

A Lituânia lamentou a decisão da China, mas defendeu seu direito de expandir a cooperação com Taiwan, respeitando a política de “uma China” de Pequim, e disse que seu ministro das Relações Exteriores iria a Washington para discutir projetos de comércio e investimento.

Enquanto isso, Taiwan informou que dois bombardeiros H-6 chineses com capacidade nuclear voaram para o sul da ilha no domingo, como parte de um padrão do que Taipei vê como assédio militar com o objetivo de pressionar o governo.

Pequim já havia expressado raiva neste verão da Lituânia – que tem relações oficiais com a China, não com Taiwan – depois de permitir que a ilha abrisse um escritório no país usando o nome de Taiwan. A China chamou de volta seu embaixador em agosto.

Outros escritórios de Taiwan na Europa e nos Estados Unidos usam o nome Taipei, evitando referências à própria ilha. No entanto, o escritório de representação de Taiwan na Lituânia foi finalmente aberto quinta-feira.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse em um comunicado contundente que a Lituânia havia ignorado a “posição oficial” da China e as regras básicas das relações internacionais.

Pequim disse que as relações seriam reduzidas ao nível de encarregado de negócios, em grau inferior ao do embaixador.

O comunicado disse que a medida “minou a soberania e a integridade territorial da China e interferiu de forma flagrante nos assuntos internos da China”, criando um “péssimo precedente internacional”.

“Instamos o lado lituano a corrigir imediatamente seus erros e não subestimar a firme determinação e determinação do povo chinês de defender a soberania nacional e a integridade territorial”, disse o Ministério das Relações Exteriores da China.

Ela disse que não importa o que Taiwan faça, não pode mudar o fato de ser parte da China.

Visita a Washington

A primeira-ministra lituana, Ingrida Simonetti, disse no domingo que a abertura do escritório de representação, que não tem estatuto diplomático oficial, não deve surpreender ninguém.

“Nosso programa de governo diz que a Lituânia deseja uma relação econômica, cultural e científica mais intensa com Taiwan”, disse ela. “Quero enfatizar que este movimento não significa qualquer conflito ou desacordo com a política de ‘Uma China’.

O primeiro-ministro da Lituânia, maior vizinho da União Europeia, disse no domingo que apoiava a posição de Vilnius.

Uma porta-voz da Comissão Europeia disse que o executivo da UE “defendeu a Lituânia diante das contínuas medidas coercitivas da China” desde o verão.

Taiwan afirma ser um país independente chamado República da China, seu nome oficial, e que a República Popular da China nunca o governou e não tem o direito de falar em seu nome.

O Conselho de Assuntos do Interior da China denunciou a “grosseria e arrogância” da China, dizendo que Pequim não tem o direito de comentar sobre algo que não seja um assunto interno chinês, que é puramente entre Taiwan e a Lituânia.

Taiwan tem incentivado um maior apoio internacional em face da pressão militar e diplomática chinesa, especialmente dos Estados Unidos e alguns de seus aliados.

Washington rejeita tentativas de outros países de interferir nas relações da Lituânia com Taiwan, disse o subsecretário de Estado dos EUA, Ozera Zeya, em uma entrevista coletiva em Vilnius na sexta-feira. Consulte Mais informação

O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, viajará para Washington na terça-feira, onde deve discutir a abertura do mercado dos EUA para produtos lituanos e o desenvolvimento de projetos de investimento conjuntos, disse o ministério em um comunicado no domingo.

Ela acrescentou que Landsbergis se encontrará com o subsecretário de Estado para Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente dos Estados Unidos, Jose W. Fernandez “para discutir as possibilidades de expandir e aprofundar relações econômicas mutuamente benéficas”.

Washington se ofereceu para apoiar Vilnius para resistir à pressão chinesa, e a Lituânia vai assinar um acordo 600 milhões de dólares Acordo de crédito de exportação com o US Export-Import Bank na quarta-feira.

Apenas 15 países têm relações diplomáticas formais com Taiwan.

Taipei pode perder outro aliado para Pequim após as eleições presidenciais em Honduras no final deste mês, já que um candidato apoiado pelos principais partidos da oposição lidera nas pesquisas de opinião.

Se eleita, Chiyomara Castro se compromete a estabelecer relações formais com a China.

Reportagem adicional de Norihiko Shiroso e Cheng Ling em Pequim, Ben Blanchard em Taipei e Andrios Setas em Vilnius; Edição de David Clark e Raisa Kasulowski

