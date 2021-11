China enfrenta maior surto na região do delta, com aumento de casos na cidade de Dalian

As pessoas fazem fila para um teste de ácido nucleico em um complexo de apartamentos após casos locais da doença coronavírus (COVID-19) em Dalian, província de Liaoning, China, 10 de novembro de 2021. China Daily via Reuters

PEQUIM (Reuters) – A China está lutando contra a maior disseminação do vírus COVID-19 devido a uma variante delta, de acordo com dados anunciados na segunda-feira, com viajantes expostos de uma cidade onde as infecções aumentaram mais rápido do que em qualquer outro lugar do país. Regras estritas de quarentena nas proximidades.

As autoridades chinesas disseram que 32 novas infecções transmitidas localmente com sintomas confirmados foram relatadas em 14 de novembro, principalmente na cidade de Dalian, no nordeste do país. Isso eleva o número de casos locais desde 17 de outubro para 1.308, segundo cálculos da Reuters com base em dados oficiais, ultrapassando 1.280 casos locais do surto no delta do verão.

Isso representa o surto de delta mais difundido na China, afetando 21 províncias, regiões e municípios. Embora seja menor do que muitos surtos em outros países, as autoridades chinesas estão ansiosas para evitar qualquer transferência adicional sob a diretriz de tolerância zero do governo.

Doze regiões em nível de condado contiveram suas explosões dentro de semanas no surto atual, graças à rápida implementação de um conjunto complexo de restrições, incluindo rastreamento de contato estrito, várias rodadas de teste de pessoas em áreas de alto risco, fechamento de locais de entretenimento e culturais e restrições ao turismo e aos transportes públicos.

No entanto, Wu Liangyu, funcionário da Comissão Nacional de Saúde, disse que Dalian ainda está lutando contra o vírus.

Desde que o primeiro surto de pacientes com sintomas locais foi anunciado em Dalian em 4 de novembro, a cidade portuária de 7,5 milhões de habitantes detectou uma média de 24 novos casos localizados por dia, mais do que qualquer outra cidade chinesa, segundo cálculos da Reuters.

Algumas cidades próximas a Dalian, incluindo Dandong, Anshan e Shenyang, disseram que as pessoas que vêm de Dalian devem ser colocadas em quarentena em instalações centrais por 14 dias antes de poderem se mover livremente, em uma medida extraordinariamente cautelosa.

Em 14 de novembro, a China continental relatou 98.315 casos confirmados de coronavírus com sintomas, incluindo infecções transmitidas localmente e do exterior. Houve 4.636 mortes.

Gráficos Reuters

Reportagem adicional de Ryan Wu, Roxanne Liu e Ella Cao; Edição de Kim Kogel e Raju Gopalakrishnan

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.