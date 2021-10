Chicago Sky derrotou Phoenix Mercury, a maior derrota na história das finais da WNBA no terceiro jogo

CHICAGO – No quarto período do jogo de sexta-feira, três das finais da WNBA, grande parte da energia elétrica da Wintrust Arena totalmente esgotada havia se dissipado.

Não porque o Chicago Sky estivesse lutando. Por outro lado, eles estão agora a apenas uma vitória de seu primeiro título WNBA na história da franquia. Sky dominou completamente o Phoenix Mercury na vitória por 86-50 para que os fãs de Chicago possam relaxar na maior parte do segundo tempo.

Ambas as equipes deram bastante tempo às suas reservas, e foi apenas uma questão de esgotar o tempo para alcançar a margem de 36 pontos finais, a maior na história das Finais da WNBA.

“Não me concentro no que ganhamos”, disse o técnico do Chicago, James Wade. “É apenas a maneira como jogamos.” “Sabemos que temos que manter nosso foco. Quero que eles se sintam bem com a vitória desta noite, mas depois desta noite temos que nos concentrar no próximo jogo. Temos que cuidar dos negócios.”

O Sky, que entrou na liga como uma equipe de expansão em 2006, receberá Mercury no jogo 4 às 15h00 horário de Brasília no domingo na ESPN. Eles lideram a melhor de cinco séries, 2 a 1, e uma vitória faria o Chicago conquistar a décima franquia WNBA para ganhar o campeonato, enquanto a liga celebra sua 25ª temporada neste ano.

Phoenix tem três títulos, mas um quarto parece longe depois que tudo deu errado com Mercury na sexta-feira. Sua porcentagem de 25,8 arremessos de campo foi baixa nas finais da WNBA.

“Não podemos ser piores do que 50”, disse Diana Taurasi, do Phoenix, sobre a queda de pontos de Mercury, o segundo menor total nas finais da NBA. “Seremos melhores do que 50. Você pode levar isso para Las Vegas.”

Candice Parker, de Chicago, já ocupou essa posição antes. Em 2016 e 2017, quando estava com o Los Angeles, Sparks enfrentou um jogo em casa do WNBA Finals 4 com a chance de ganhar um campeonato. Eles perderam ambos. Em 2016, eles ganharam o título de qualquer maneira no jogo 5 na estrada em Minnesota. Em 2017, perderam o campeonato para o Lynx.

A última coisa que o Céu deseja agora é voltar para Phoenix.

“É aqui que queremos estar, por uma chance”, disse Parker, que voltou para sua cidade natal, Chicago, nesta temporada como agente livre. “Mas eles são uma grande equipe. O mais importante é não lidarmos com nós mesmos. É importante para nós ter a mesma mentalidade que jogamos nesta partida.”

Cada jogador Sky marcou na sexta-feira liderado por Cooper local com 22 pontos. Courtney Vanderslot tem 10 assistências, e Sue Bird de Seattle assiste a maioria dos jogos da WNBA com dois dígitos (10) assistências. Vandersloot agora também tem um número pós-temporada WNBA 87 este ano.

O céu poderia ter ficado abalado depois de perder o jogo 2 na prorrogação em Phoenix na quarta-feira. Em vez disso, eles dominaram a sexta-feira quase do limite, empatando o recorde das finais com a maior vantagem no primeiro tempo (22). A última vez que uma equipe fez grande progresso em uma pausa nas finais da WNBA, essas duas franquias estiveram envolvidas – o primeiro jogo das finais de 2014, quando o Phoenix tinha a grande margem. Mercury venceu aquele jogo e varreu a série pelo terceiro campeonato.

Taurasi e Brittney Griner estavam nesta equipe de Mercury, e se eles forçarem um Jogo 5 este ano, ambos precisarão ajudar a consertar o erro no ataque contra Mercury de sexta-feira. Greiner foi a única jogadora do Phoenix a marcar um duplo, mas ela fez apenas 7 de 17 para 16 pontos. Juntos, os guardas Taurasi e Skylar Diggins-Smith acertaram 3 de 19 arremessos do campo.

“Hoje, francamente, nada funcionou”, disse El-Tourasi. “Por dentro, por fora, eles realmente nos tiraram de tudo o que queríamos correr.” Diggins-Smith disse: “Foi muito feio. Dê a eles todo o crédito e vamos jogar no domingo. Não perdemos a série esta noite. Temos a chance de tirá-la da lama. Temos que trazer ele entrar. Isso é o que ela quer. “