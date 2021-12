Chega de bobagens do tipo “mercado de títulos-não-compre-falcões”: é a supressão imprudente da taxa de câmbio do Fed.

Os mercados de títulos comprarão bem as visões hawkish do Fed se o Fed parar de comprar títulos, prazo e vender TICs, MBS e títulos do Tesouro de longo prazo.

Os artigos estão em toda parte, incluindo hoje: “Os mercados de títulos não compram A visão agressiva do Fed sobre as taxas mais altas nos EUA pode ir embora.” Eles estão olhando para os rendimentos do Tesouro, em particular o rendimento de 10 anos que atualmente é de 1,4%, que é um pouco mais alto do que as taxas de curto prazo poderiam ser, de acordo com o último gráfico de pontos do Fed para o final de 2022 e abaixo, onde curto As taxas de prazo podem ser em 2023 A teoria é que os mercados de títulos são de alguma forma inteligentes e acham que o Fed não vai aumentar as taxas de juros, ou eles podem cortar as taxas para negativo ou algo assim.

A verdade é que o Federal Reserve já possui US $ 5,64 trilhões em títulos do Tesouro, depois de seu ataque imprudente de flexibilização quantitativa que começou em março de 2020. Essas participações representam 25% de todos os títulos do Tesouro negociáveis.

Mas isso inclui apenas US $ 326 bilhões em letras do Tesouro de curto prazo. Os US $ 5,31 trilhões restantes são cupons e títulos do Tesouro. Entre eles, $ 1,02 trilhão venceram em 5 a 10 anos e $ 1,34 trilhão venceram em 10 anos.

Com essas compras maciças e o aumento das participações, o Fed suprimiu maciçamente os rendimentos do Tesouro de longo prazo, que era o objetivo principal dessas compras – reduzir os custos de empréstimos em todas as áreas, de hipotecas a junk bonds.

Esquema de supressão de taxa de juros maior: Mohammed bin Salman.

O Fed também detém US $ 2,63 trilhões em títulos lastreados em hipotecas com garantia do governo, que, devido a garantias do governo, são negociados a rendimentos ligeiramente mais elevados do que os títulos do Tesouro. E 97% dos MBS mantidos pelo Federal Reserve venceram em mais de 10 anos.

O MBS difere dos títulos regulares porque repassa o fluxo de pagamentos do principal aos seus detentores. Esses pagamentos do principal ocorrem quando a hipoteca é quitada quando a casa é vendida, quando a casa é refinanciada e quita a hipoteca existente e quando os pagamentos mensais da hipoteca são feitos.

Durante todo o período de flexibilização quantitativa, que agora está eliminado, o Fed comprou aproximadamente US $ 110 bilhões por mês da MBS: US $ 40 bilhões por mês para adicionar à pilha total de MBS; E US $ 70 bilhões para substituir o repasse de pagamentos do principal.

Adquirindo US $ 110 bilhões por mês em MBS, o Fed tem sido o maior e mais voraz megabuyer já existente no mercado de MBS. Nada chega perto. O Fed não negocia; Eles estão apenas comprando – ao contrário de muitos outros participantes do mercado que negociam dentro e fora de suas posições.

Ao comprar US $ 110 bilhões de MBS por mês e aumentar suas participações em US $ 40 bilhões por mês, o Fed suprimiu maciçamente não apenas as taxas de juros das hipotecas, mas também os rendimentos do mercado de títulos mais amplo. Este foi o propósito declarado das compras de MBS.

O Federal Reserve está deliberadamente falsificando sinais de inflação nos mercados de títulos.

Uma parte das participações em títulos do Tesouro do Federal Reserve são títulos do Tesouro protegidos contra a inflação. O TIPS tem um valor de face de US $ 381 bilhões e compensação acumulada pela inflação de US $ 70 bilhões, totalizando US $ 451 bilhões. As suas participações ao valor de face representam aproximadamente 20% do total a receber do TIPS.

Com essas compras e participações de TIPS, o Fed não apenas suprimiu o rendimento do TIPS, mas também manipulou sutilmente os dados de “expectativas de inflação” do mercado de títulos, que se baseiam na diferença de rendimentos dos Treasurys e TIPS com vencimentos semelhantes.

Assim, os dados de expectativas de inflação frequentemente citados que saem do mercado de títulos, como a “taxa de inflação de ponto de equilíbrio de 10 anos” (agora em 2,38%), não são indicativos das expectativas de inflação reais pelo mercado de títulos, mas o que um banco quer que o Federal Reserve seja.

Embora o Fed por um ano agora De repente, ele desistiu de seus esforços para evitar a pior inflação em 40 anosEm 2020 e 2021, ela deve ter previsto uma grande quantidade de inflação devido à impressão imprudente de dinheiro.

E para poder ignorar essa inflação iminente pelo maior tempo possível sem parecer muito ridículo – uma tentativa que falhou porque o Fed acabou parecendo completamente ridículo no verão – ele manipulou preventivamente os sinais de inflação do mercado de títulos desproporcionalmente aos grandes compras de TIPS. Portanto, ele falsificou propositalmente os mesmos sinais de inflação que o Fed citou incessantemente em seus esforços para ignorar o aumento da inflação.

O mercado de títulos compraria o Fed muito bem se fosse permitido.

Portanto, nos deparamos com manchetes como estas: “Os mercados de títulos não aceitam a visão agressiva do Fed sobre as taxas mais altas dos EUA” e coisas do gênero.

Mas o que os rendimentos dos títulos refletem é o que o Fed permite que eles invertam. Portanto, para libertar o mercado de títulos do jugo do Fed, para deixá-lo sinalizar o que está realmente pensando e para permitir que o mercado de títulos aceite as visões agressivas do Fed sobre como as taxas de juros devem subir, ele deve:

Acabando com o afrouxamento quantitativo frio agora, não em março. Permitir que todas as letras do Tesouro pendentes saiam do balanço patrimonial sem reposição, começando agora. Venda direta, a partir de janeiro, os títulos do Tesouro com vencimento de cinco anos ou mais, começando com os vencimentos mais longos, em montantes elevados e não especificados suficientes para permitir que o rendimento de 10 anos suba bem acima da taxa de inflação. Reduzindo as participações de MBS, não substituindo os pagamentos do principal em trânsito e vendendo o MBS imediatamente, onde as reduções combinadas são de cerca de US $ 120 bilhões por mês. Isso permitirá que o Federal Reserve retire as mãos de Mohammed bin Salman em menos de dois anos. Anunciando uma mudança de política, a flexibilização quantitativa é removida da caixa de ferramentas do Fed para sempre.

Se houver muita demanda por rendimentos para exceder um certo ponto, particularmente a demanda de compradores estrangeiros cujos títulos soberanos ainda podem render rendimentos próximos de 0%, o Fed deve aumentar os volumes de vendas diretas até que o rendimento de 10 anos suba bem acima da média. da inflação. A demanda externa inflacionada proporcionará uma oportunidade perfeita para descarregar o balanço patrimonial a fim de sair na hora certa.

E depois que o Fed começar a se desfazer de trilhões ou três trilhões de seus ativos dessa forma, o mercado de títulos felizmente começará a comprar os falcões do Fed, e os rendimentos saltarão para onde pertencem, com a inflação do IPC em 6,8%.

À medida que os rendimentos de longo prazo aumentam, a curva de rendimentos fica mais íngreme e o Fed pode então aumentar rapidamente suas taxas de curto prazo para manter os spreads em um nível razoável, enquanto mantém a curva de rendimentos suficientemente nítida. Então, aos poucos, começará a cumprir a outra tarefa em mãos: conter essa hiperinflação.

Isso é o que é necessário para liberalizar o mercado de títulos para apontar para uma realidade fora do esquema imprudente de supressão da taxa de juros projetado e criado pelo Federal Reserve.

