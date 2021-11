Chefe do exército britânico alerta que riscos de guerra acidental com a Rússia são maiores do que durante a Guerra Fria

“Acho que estamos em um mundo muito mais competitivo do que há 10 ou 15 anos. E acho que a natureza da competição entre as nações e as grandes potências leva a tensões ainda maiores. E acho que a tensão é essa, “O general Nick Carter, chefe do Estado-Maior de Defesa da Grã-Bretanha, disse em uma entrevista por causa da transmissão. Força Aérea Um no domingo, de acordo com um comunicado à imprensa enviado à CNN:” A coisa que se precisa assistir. “

O general Carter comparou a situação atual com a de épocas anteriores em sua carreira militar desde 1978. “Quando você e eu crescemos, o mundo era bipolar. Dois blocos: a União Soviética e o Ocidente. Depois, chegamos a um período em que era unipolar e ele disse ao jornalista Tom Newton Dunn, ‘Os Estados Unidos foram bastante proeminentes “, disse ele ao jornalista Tom Newton Dunn.”.

“E acho que agora estamos em um período em que é multipolar, e acho que em um mundo multipolar onde as pessoas estão competindo por objetivos e agendas diferentes, há um risco maior de tensão levando aos tipos de coisas que estamos falando sobre “, disse o general.

Carter alertou os políticos para não provocarem uma escalada desnecessária e “tomar cuidado para que as pessoas não acabem permitindo que a natureza agressiva de algumas de nossas políticas acabe em uma situação em que a escalada leve a um erro de cálculo”.