Chase Elliott no banco do motorista da segunda NASCAR Cup Series

Perseguir Elliot Ele fez mais do que vencer a corrida de domingo no Atlanta Motor Speedway. Ele tirou todas as dúvidas de que é o melhor candidato para vencer o segundo NASCAR Campeonato da Copa em três temporadas.

Ross Chastain, Joey Logano, William Byron e Denny Hamlin Ele pode estar apenas um atrás na coluna de vencedores, mas Elliott construiu um impulso para as sete corridas finais da temporada regular, uma extensão que joga em seus pontos fortes.

Sessões de treino na estrada costumam ser a força de Chase Elliott

Chase Elliott espera no grid antes do Campeonato Quaker State 400 da NASCAR Cup Series no Atlanta Motor Speedway em 10 de julho de 2022. | James Gilbert / Getty Images

A primeira coisa a notar sobre Chase Elliott construir uma vantagem bastante confortável em pontos mais de dois terços da temporada regular é que ele fez isso sem tirar vantagem de sua força. sete dele 13 vitórias na carreira NASCAR Cup Series A entrada da temporada veio em voltas de estrada, mas as três vitórias em 2022 foram no oval.

Em três sessões de treinamento na estrada este ano, Elliott colocou 26O décimo em Fontana, oitavo em Sonoma e segundo em Rhode America. Curiosamente, os três pilotos que correram na Victory Lane foram todos vencedores pela primeira vez da Cup Series. Enquanto eles estavam nas manchetes, Elliott tinha alguns pontos de corrida e sete pontos de etapa, mas nenhuma vitória de etapa contava para a classificação dos playoffs.

As chances são fortes de que isso mude nos próximos cursos de estrada em Indianapolis Motor Speedway e Watkins Glen. Ganhar um dos dois aumentará seus Pontos de Temporada e Pontos de Playoff.

Chase Elliott está muito à frente dele neste momento em 2020

Chase Elliott foi para as eliminatórias da NASCAR Cup Series de 2020 como o sétimo em pontos da temporada regular. Kevin Harvick (sete) e Denny Hamlin (seis) somaram 13 vitórias na temporada regular e começaram os playoffs com 42 e 27 pontos, respectivamente. Em comparação, Elliott venceu duas corridas e ganhou apenas 16 pontos nos playoffs. Ele não conquistou a liderança de pontos até a corrida de Martinsville, a competição final do pré-Campeonato 4.

Em 19 corridas naquela temporada, Elliott terminou em quinto em pontos e ficou atrás do líder Hamlin em pontos de playoffs, 28-10. Ele conquistou outra vitória ao longo de seu trecho, mas perdeu bastante terreno ao longo do caminho, apesar de seis performances entre os 10 primeiros nas últimas sete corridas antes da qualificação.

Elliott foi igualmente forte no ano passado, com mais seis resultados entre os dez primeiros. Se ele repetir neste verão, ele deve terminar a temporada regular facilmente com um mínimo de outros 20 pontos de quebra, dando-lhe pelo menos 40 pontos.

Resultados recentes, incluindo duas vitórias nas últimas três corridas, são um bom presságio para Elliott.

Atlanta era fofa com o filho favorito de Dawsonville

Sendo de Dawsonville, Geórgia, Chase Elliott considera o Atlanta Motor Speedway sua pista em casa. Este fim de semana, não havia lugar como o lar. Elliott venceu as duas primeiras etapas e a corrida, e acumulou seus pontos máximos no dia.

Os sete pontos aumentaram seu total de pontos para 20, o que acabou levando os quatro pilotos a serem separados dos quatro pilotos que tiveram duas vitórias cada. Se ele conseguir um playoff de 40 pontos após a corrida de verão de Daytona, Elliott pode ter uma vantagem de 20 pontos sobre todos os outros em campo.

Este será um grande passo para alcançar as duas primeiras conversões.

Veja como está a imagem da pontuação atual:

Classificação condutor pontos ganha a corrida Vitórias de palco pontos de quebra top 5 10 melhores 1 Perseguir Elliot 684 3 5 20 6 13 2 Ryan Blaney 637 0 5 5 7 10 3 Ross Chastain 634 2 3 13 10 13 4 Kyle Larson 579 1 2 7 8 10 5 Kyle Bush 569 1 1 6 6 11 6 Martin Truex Jr. 566 0 5 5 2 7 7 Joey Logano 562 2 2 12 5 8 8 Christopher Bell 523 0 0 0 4 10 9 Alex Bowman 508 1 1 6 3 9 10 William Byron 505 2 3 13 4 5 11 Kevin Harvick 504 0 0 0 4 10 12 Eric Almerola 481 0 0 0 2 6 13 Austin Cendrick 465 1 1 6 3 6 14 Tyler Riddick 458 1 2 7 5 7 15º Daniel Suárez 451 1 2 7 4 7 16 Kurt Busch 449 1 2 7 5 7

Classificação condutor pontos ganha a corrida Vitórias de palco pontos de quebra top 5 10 melhores 17 Eric Jones 447 0 0 0 2 6 18 Chase Brisco 443 1 2 7 3 4 19 Denny Hamlin 409 2 2 12 3 4 20 Austin Dillon 407 0 0 0 3 6 21 Michael McDowell 406 0 0 0 1 7 22 Justin Haley 374 0 0 0 1 2 23 Chris Bucher 360 0 0 0 1 5 24 Bubba Wallace 345 0 1 1 1 2 25 Ricky Stenhouse Jr. 333 0 0 0 1 5 26 Cole Custer 323 0 0 0 0 1 27 Ty Dillon 310 0 0 0 0 1

Classificação condutor pontos ganha a corrida Vitórias de palco pontos de quebra top 5 10 melhores 28 Harrison Burton 308 0 0 0 0 1 29 Todd Gilliland 284 0 0 0 0 0 30 Brad Kiselowski 266 0 0 -10 0 2 31 Corey Lagoy 222 0 0 0 1 1 32 kodi ware 148 0 0 0 0 0 33 David Rajan 61 0 0 0 0 1 34 mão de alegria 44 0 0 0 0 0 35 Greg Bevel 24 0 0 0 0 0 36 Jacques Villeneuve 15º 0 0 0 0 0 37 Boris Said 11 0 0 0 0 0 38 Kyle Tilly 7 0 0 0 0 0

