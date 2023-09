Charles Busch, lenda do drag, conta tudo em seu novo livro de memórias

John Epperson, amigo de longa data de Bush e, como o grande Lipsinka, seu homólogo nos deuses travestis do centro da cidade, vê seu trabalho como parte de uma tradição de performance ao vivo que remonta a antecessores drag como Charles Ludlam, fundador da Silly Revue Company, o que confundiu os limites entre espécies e sexos. Foi uma sensibilidade que assumiu novas formas em bares do East Village com quatro décadas de existência, como o Pyramid Club e o Limbo Lounge, local de nascimento da obra marcante de Bush, “As Lésbicas Vampiras de Sodoma”. “Como alguém me disse uma vez: ‘Observe os absurdos da cultura’”, disse Epperson. “Acho que já estava fazendo isso! E ele também faz isso do seu jeito.

As peças de Bush eram encenadas fora da Broadway com orçamentos mínimos e criatividade máxima, e geralmente correspondiam a tudo o que seus títulos perfumados prometiam – “Vampire Lesbians” (que foi exibida fora da Broadway por cinco anos em meados da década de 1980), “The Lady in Question”. e “A Dama em Questão” e “A Dama em Questão”. “Die, Mother, Die!”, “Divine Sister” e, mais recentemente, “The Confession of Lily Dare”, que foi exibido em Nova York pouco antes da pandemia.