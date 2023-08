Charity Lawson em Xavier e Brayden e Dotun em Men Tell All – The Hollywood Reporter

A estrela de “The Bachelorette” Charity Lawson durante o especial “Men Tell All”

ABC/Craig Sjodin

[This story contains spoilers for Charity Lawson’s “Men Tell All” special of The Bachelorette.]

Charity Lawson teve muitos encerramentos com alguns de seus ex-pretendentes mais notáveis ​​- incluindo Brayden Bowers e Xavier Bonner – durante o episódio “Men Tell All” de A solteira Temporada 20.

O especial que foi ao ar na segunda-feira na ABC apresentou Lawson sentado com Bonner, a quem ela rejeitou abruptamente durante um episódio de Fairy Wings depois que ele admitiu ter traído seu último parceiro e não parecia pronto para um compromisso sério. A solteira também conversa com Powers, que tem sua primeira impressão disparada durante a estreia da temporada, mas depois causa muito drama com os outros caras e a própria Lawson.

em conversa com Repórter de HollywoodNo episódio, Lawson discutiu sua principal esperança para Bonner, como ela achava que Powers se sairia. Bacharel no céu, diferenças em seu relacionamento com as celebridades Joey Grazidi e Dutton Olubico, e o final “lindo”, que vai ao ar na próxima semana. (Clique aqui para cobertura Bacharel Dourado Estreia emocionante da estrela de “Men Tell All”, Jerry Turner.)

Como você se sente em relação ao seu tempo com Brayden e como se sente quando termina?

É como se a grande questão fosse sempre: “Obviamente, Brayden teve sua primeira impressão por um motivo.” E volto para a primeira noite, a noite foi muito caótica e há muitas partes móveis. Eu descreveria Brayden como um personagem muito carismático, e ele é realmente cheio de energia – ele era basicamente uma lufada de ar fresco. Assistindo de novo, foi muito difícil porque não tenho um contexto completo de tudo o que está acontecendo, então só posso me basear nas conversas que tive com cada um dos caras da casa. Ver as entrevistas deles e depois como eles discutem as coisas entre si, essa foi a parte mais chocante do nosso relacionamento.

Charity Lawson e Brayden Powers A solteira ABC/Craig Sjodin

Ao assisti-lo novamente, os espectadores se relacionaram um pouco com ele. Muitos deles não haviam contatado Brayden, mas ouvi-os dizer que ele era uma pessoa honesta e transparente comigo, e é assim que as coisas são. Mas também acho que havia muitas coisas manipuladoras que Brayden usou comigo e como ele teve essas conversas, versus a maneira e o tom que ele falou com os caras sobre mim. Em “Men Tell All” foi divertido poder falar com ele. Não sei se há necessariamente algum fechamento real de que ambos precisamos. Entendi isso quando decidimos nos separar em Washington. Mas deixe-o saber: “Tenho sido tão ousado com os homens e você nunca foi tão comigo”. Achei interessante e não gostei. Mas agora estamos em dois lugares separados, então está tudo bem. (Ele ri.)

Nós vimos uma provocação de sua missão Bacharel no céu. Isso parece certo para ele?

eu acho que forma paraíso Vai servir melhor para ele. Esta é apenas a personalidade de Brayden. Mais uma vez, ele é carismático. Posso imaginá-lo formando vários laços ali. Mas eu pessoalmente acho que ele está pronto para um relacionamento de longo prazo? Não, e posso dizer isso. Brayden é honesto, um realista que tem muitas opiniões sobre as coisas da vida. Mas quando se trata de relacionamentos, definitivamente acho que ele tem mais navegação e autocrescimento para fazer. Espero que, se houver algo, paraíso ensine isso a ele.

Como tem sido se reconectar com Xavier e como você se sente sobre o lugar dele em sua jornada pessoal?

Eu posso dizer depois de falar com ele em “Men Tell All” e ter aquela conversa em que fomos capazes de fechar a porta completamente, ele me revelou que isso era algo que ele estava repetindo em sua cabeça e isso lhe causou muito estresse e tentando descobrir maneiras de melhorar a si mesmo. Ele tomou a iniciativa de continuar a crescer. Eu não sei, é claro, até que ponto, mas o que eu disse a ele foi, minha esperança é que ele assista isso de novo, [that] Ele é capaz de usar isso a seu favor e obter a ajuda de que precisa. Portanto, desejo-lhe felicidades e espero que continue a aprender.

Charity Lawson e Xavier Bonner em A solteira ABC/Craig Sjodin

Foi difícil saber que você poderia ter usado seu tempo com Xavier para promover a conexão com Aaron? [Bryant]?

Sim, é uma daquelas coisas às quais você tem uma reação inicial quando passa por uma experiência como essa em que está namorando várias pessoas. Você sempre se pergunta: “E se eu fizesse isso?” No começo, naquele momento, fiquei tão frustrado, mais do que tudo – menos triste. Depois de uma partida emocionante para Aaron em sua cidade natal, isso me fez pensar: “Talvez se eu tivesse mantido Aaron por perto porque precisava de mais tempo, não teria que lidar com isso e talvez nosso relacionamento estivesse em um lugar diferente. .” e se”.

Você e Joey tiveram uma discussão muito comovente sobre como é ser um casal inter-racial. Por que foi importante ter essa conversa?

É ótimo ter a oportunidade de ter essa conversa, e então ela é transmitida na televisão nacional – não vemos isso com muita frequência, especialmente nesta franquia. Era algo que me preocupava um pouco porque não sabia como iria acabar. Mas todo o meu plano para ser uma mulher negra neste papel de liderança é ter essas conversas importantes. Além disso, tive conversas com vários outros caras que não estão respirando, e tudo bem. Mas era minha prioridade ter conversas sobre algo muito importante para mim que basicamente se tornaria uma parte muito importante da vida deles também, se eles acabassem comigo.

Como você conseguiu passar pelo tio Joey para questionar sua autenticidade?

A cidade é um turbilhão. Fiquei muito nervoso quando conheci todas as famílias. Conhecer a família de Joey e depois ter essa percepção dele, chegar à sua cidade natal e depois ter alguém muito importante para ele me perguntando se eu conseguiria o Joey original foi muito difícil. Foi chocante ver aquilo, e eu não sabia como processar ou entender naquele momento. Foi muito frustrante. Eu definitivamente tive tempo para acompanhar Joey e falar sobre o que isso significava. O que significa a definição de “autenticidade” do tio e como ele também a entendeu? Só preciso de tempo para processar esses sentimentos.

O que tornou suas conexões com Joey e Dotun especiais e como você navega a partir daqui?

Quando olho para Joey e Dotun – dois caras incríveis, nossos relacionamentos são muito diferentes, mas eles também têm características centrais muito semelhantes. Joey é apenas uma pessoa muito leal, paciente e muito amorosa. Ele tem um coração bondoso. E então, quando estou com Dotun, você vê essa química inegável. Parece que é para ser. Para mim, em toda essa viagem, a maneira como os dois foram tão intencionais, e nunca senti que tinha que questionar por que eles estavam lá, foi enorme. Dotun, Joey e eu ficamos seguros de que não precisávamos nos preocupar com isso, e assim pude continuar a desenvolver nosso relacionamento.

Como você chegou ao fim? (Ele ri.) Você apenas tem esse pressentimento de saber quando algo está certo e o que é melhor, e você realmente não consegue se livrar disso. E então, com uma certa pessoa, essa foi a sensação que tive o tempo todo. Será uma jornada emocional para chegar lá, mas linda.

Como você espera que os torcedores reajam à final?

Os fãs ficarão ligados a cada história de amor nesse ponto. Tudo o que posso dizer é, aperte o cinto. Vai ser lindo. Não haverá secura na sala quando chegarmos ao fim. (Ele ri.) Estou animado. Eu lidei com isso. Neste ponto, estou realmente pronto para todos verem.

A entrevista foi editada para maior duração e clareza.

A solteira Vai ao ar às segundas-feiras na ABC.