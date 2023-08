Cerimônia de abertura da Gamescom Night Live é interrompida por invasores do palco

O grande show inicial da Gamescom de terça-feira foi brevemente interrompido por uma invasão de palco.

O apresentador e produtor do Gamescom Opening Night Live, Jeff Kelly, foi interrompido quando o homem em questão o abordou no início do show.

“Bill Clinton quer jogar GTA 6”, o invasor do palco parecia repetir várias vezes antes de a segurança removê-lo.

Aparentemente, isso foi uma referência a Matan Evin, também conhecido como Bill Clinton’s Kid, que foi preso depois de invadir o palco no Game Awards do ano passado (uma das produções de Kelly) durante o discurso de aceitação do Jogo do Ano do diretor do Elden Ring, Hidetaka Miyazaki.

“É muito decepcionante”, disse Kelly após invadir o palco na terça-feira. “É uma noite especial para muitos desenvolvedores e é realmente decepcionante ver alguém agir dessa forma.”

“É muito triste para mim ver algo assim acontecer numa noite em que estamos aqui para celebrar os jogos e esta comunidade e o quanto eles são importantes para nós”, acrescentou.

Embora essa pessoa não esteja confirmada, pode ser a mesma que no início desta semana invadiu um programa de futebol alemão na TV para falar sobre Grand Theft Auto – o que ele também fez durante um game show há dois anos. dexerto relatórios.

Keighley anunciou mais tarde que o Game Awards deste ano aconteceria em 7 de dezembro.

Em um dos vazamentos de dados mais notáveis ​​da indústria de jogos, mais de uma hora de imagens de desenvolvimento do GTA 6 foram lançadas on-line em setembro passado, dando aos jogadores a primeira visão da sequência de um dos jogos mais vendidos de todos os tempos.

As imagens vazadas apresentavam jogabilidade de mundo aberto da versão alfa de GTA 6 e parecem confirmar um relatório anterior afirmando que o jogo será ambientado em Vice City e contará com uma protagonista feminina.

A empresa controladora da Rockstar, Take-Two, previu um forte salto nas vendas durante seu próximo ano fiscal, começando em abril de 2024, impulsionado pelo lançamento de “vários títulos emblemáticos”, levando à especulação de que GTA 6 poderia ser lançado durante este período.