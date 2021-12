Cerca de 500 voos dentro, dentro ou fora dos Estados Unidos foram cancelados na véspera de Natal

Os passageiros passam por uma placa indicando passageiros não vacinados no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, em 14 de dezembro. (Nathan Laine / Bloomberg via Getty Images)

Como os casos da Covid-19 continuam aumentando em toda a Europa, muitos países impuseram certas restrições durante o feriado.

Aqui estão as coisas básicas que você deve saber:

França

A França impôs restrições aos viajantes que entram no país vindos do Reino Unido, para retardar a chegada da variante do coronavírus Omicron. Apenas viagens essenciais do Reino Unido para a França são permitidas, independentemente do status de vacinação. As restrições de viagens estão em vigor a partir de 18 de dezembro.

O primeiro-ministro francês, Jean Castix, anunciou em 17 de dezembro que grandes eventos e reuniões ao ar livre serão proibidos na véspera de ano novo. Isso inclui consumir álcool em público e cancelar fogos de artifício e shows.

A França relatou 91.608 novas infecções por COVID-19 na quinta-feira, o nível mais alto desde o início da pandemia.

Espanha

Espanha O primeiro-ministro Pedro Sanchez reautorizou na quarta-feira o país a usar máscaras ao ar livre – com exceções para esportes e grandes espaços – na véspera de Natal.

Enquanto isso, no nível regional, alguns governos estão apertando ainda mais as restrições, com Murcia banindo atividades não essenciais de 24 de dezembro a 14 de janeiro, de acordo com o comunicado do governo regional.

Na Catalunha, os líderes estão impondo um toque de recolher da 1h às 6h, fechando os locais noturnos e limitando as reuniões sociais a 10 pessoas, de acordo com o comunicado.

Essas medidas afetarão municípios com mais de 10.000 habitantes, com uma taxa de incidência de 250 por 100.000 desde 17 de dezembro. A duração é de 15 dias, a partir da véspera de Natal.

Italia

As boates serão fechadas e as pessoas proibidas de comer nas praças públicas de 30 de dezembro a 31 de janeiro, segundo nota do governo. Na sexta-feira, o mandato da máscara externa está de volta e o uso do corredor Covid será expandido a partir de 1º de fevereiro.

Holanda

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou um bloqueio rígido a partir de 19 de dezembro. As reuniões internas são limitadas a um máximo de dois convidados até 14 de janeiro, com exceção do Natal e Ano Novo, quando esse limite é estendido para quatro convidados. Todas as escolas e atividades extracurriculares também estarão fechadas até pelo menos 9 de janeiro.

Bélgica

O primeiro-ministro belga, Alexandre de Croo, disse em uma coletiva de imprensa que a Bélgica cancelará eventos e atividades fechados, incluindo mercados e vilarejos de Natal fechados, shows de cinema e apresentações a partir de 26 de dezembro. Essas medidas se estendem aos espaços internos de parques temáticos e zoológicos. No entanto, algumas atividades como casamentos e funerais ainda serão permitidas. Museus e academias permanecerão abertos.

Alemanha

A Alemanha vai impor restrições estritas de contato para conter a disseminação da Covid-19 a partir de 28 de dezembro e proibir reuniões na véspera de Ano Novo. No máximo 10 pessoas poderão se reunir em grupos, independentemente de terem sido vacinadas ou recuperadas. O governo anunciou que as reuniões privadas de pessoas não vacinadas são limitadas a duas pessoas adicionais por família para atividades internas e externas.

Pessoas não vacinadas só podem usar o transporte público com um teste de Covid-19 negativo diário.

As boates da Alemanha permanecerão fechadas.

Os jogos de futebol serão disputados novamente sem espectadores. O ministro da saúde da Alemanha disse que não descarta a imposição de um bloqueio severo se o número de casos continuar a aumentar.

Suíça

Somente aqueles com passaporte de vacinação ou comprovante de recuperação podem entrar em restaurantes e locais de eventos fechados a partir de 20 de dezembro, e máscaras devem ser usadas em todos os momentos, a menos que consumam alimentos ou bebidas.

As reuniões privadas são limitadas a 10 pessoas se incluírem qualquer pessoa de 16 anos de idade ou mais que não tenha sido vacinada ou não tenha se recuperado da Covid-19. Nos locais onde não é possível o uso de máscara ou a aplicação de requisitos de assento, a admissão será limitada aos vacinados ou recuperados, que também devem apresentar resultado negativo no teste. Esta regra aplica-se a bares e discotecas, mas também a desportos amadores e atividades culturais. Somente pessoas que foram totalmente vacinadas, receberam uma dose de reforço ou se recuperaram da Covid-19 nos últimos quatro meses Você não precisa fazer outro teste.

Áustria

O horário de fechamento é 22h será imposto no setor de hospitalidade a partir de 27 de dezembro e permanecerá na véspera de Ano Novo. A entrada nos Mercados de Natal será apenas para pessoas vacinadas e / ou recuperadas.

As máscaras FFP2 (Filtro de peças faciais) são obrigatórias em muitas áreas. A prova de vacinação ou cura é necessária para entrar em hotéis, restaurantes, centros recreativos, academias, instituições culturais, feiras de Natal, teleféricos de esqui / teleférico e serviços relacionados ao corpo, como salões de beleza.

Restaurantes, cafés e bares impõem toque de recolher às 23 horas, exceto na passagem de ano. Bares e clubes permanecem fechados no momento. Apres-ski não é possível.

Dinamarca

A Dinamarca anunciou o fechamento de cinemas, teatros e museus, ao mesmo tempo que proíbe a venda de bebidas alcoólicas após as 22h e solicita que os estabelecimentos de hospedagem fechem mais cedo. Essas restrições já estão em vigor.

Portugal

O primeiro-ministro português, Antonio Costa, anunciou na terça-feira que escolas, bares e clubes vão fechar em Portugal de 26 de dezembro a 10 de janeiro. As pessoas também foram orientadas a trabalhar em casa, e testes negativos serão exigidos para celebrações como casamentos, bem como para todos os eventos culturais e esportivos.