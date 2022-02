CEO do Spotify aborda polêmica de Joe Rogan

“Claro, esta é uma questão muito complicada”, disse Ek na teleconferência pós-lucro da empresa na quarta-feira. “Mas estou muito orgulhoso dos passos que tomamos seguindo as preocupações levantadas pelas comunidades médica e científica”.

Quanto aos negócios do Spotify, a empresa informou que encerrou 2021 com 180 milhões de assinantes pagos. Contudo,viu suas ações caírem mais de 20% após o expediente na quarta-feira, após seus lucros do quarto trimestre, que apresentaram uma orientação fraca para seu crescimento.

O Spotify se encontra no meio de uma tempestade de fogo depois que artistas como Neil Young e Joni Mitchell pediram à empresa de streaming de música para retirar suas músicas da plataforma na semana passada . Isso foi por causa de Joe Rogan, que fez afirmações falsas e imprecisas frequentes sobre o Covid-19 e vacinas em seu popular podcast do Spotify, “The Joe Rogan Experience”.

Na quarta-feira, Ek disse que a empresa não “muda nossas políticas com base em um criador nem as alteramos com base em qualquer ciclo de mídia ou chamadas de outra pessoa”.

“Embora Joe tenha uma audiência enorme, ele também precisa cumprir essas políticas”, acrescentou.

Ek mencionou que Rogan é o No. 1 podcast em mais de 90 mercados.

O CEO do Spotify também observou que as últimas semanas “apresentaram várias oportunidades de aprendizado” para a empresa.

“Ainda há trabalho a ser feito”, disse Ek. “Mas estou satisfeito que o Spotify já esteja implementando várias medidas inéditas para ajudar a combater a desinformação e fornecer maior transparência”.

No início desta semana, Rogan respostas para o controvérsia – dizendo, “ele não está tentando promover desinformação.”

“Nunca tentei fazer nada com este podcast além de conversar com as pessoas e ter conversas interessantes”, disse Rogan em um vídeo postado no Instagram no domingo.