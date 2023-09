CEO da BP, Looney, renuncia por causa de relacionamentos pessoais com colegas

Looney está deixando o cargo com efeito imediato

CFO Murray Auchincloss torna-se CEO interino

LONDRES (Reuters) – O presidente-executivo da British Petroleum (BP), Bernard Looney, renunciou nesta terça-feira com efeito imediato, após menos de quatro anos no principal cargo da petrolífera, por não ter divulgado detalhes de relacionamentos pessoais anteriores com colegas, disse a empresa. .

A empresa disse que o CFO Murray Auchincloss assumirá o cargo de CEO interinamente.

Looney, 53 anos, tornou-se CEO em fevereiro de 2020 com a promessa de reinventar a empresa de 114 anos, estabelecendo planos ambiciosos para a gigante energética britânica atingir emissões líquidas zero até 2050 e investir milhares de milhões em energia renovável e de baixo carbono. . .

A súbita demissão de Looney ocorreu depois que surgiram recentemente alegações de relacionamentos pessoais com colegas da empresa, o que levou a empresa a iniciar uma investigação.

Isto seguiu-se a alegações semelhantes investigadas pelo conselho em maio de 2022. Durante essa análise, Looney revelou “um pequeno número de relacionamentos históricos com colegas antes de se tornar CEO”.

Nenhuma violação do código de conduta da empresa foi encontrada naquele momento, e o conselho obteve garantias de Looney “com relação à divulgação de seus relacionamentos pessoais passados, bem como de sua conduta futura”.

Looney disse ao conselho de administração da BP na terça-feira que não divulgou detalhes completos de todos os relacionamentos, o que levou à sua renúncia.

As ações da BP em Londres subiram 1% antes do Financial Times anunciar a renúncia de Looney. Suas ações listadas em Nova York caíram 1,5%, para mínimos intradiários, após a notícia.

Reinventando a PA

Auchincloss, 52 anos, tornou-se CFO em julho de 2020 e Looney ajudou a guiar a empresa através de alguns dos anos mais turbulentos da história recente, desde a COVID-19 até à rápida saída da Rússia após a invasão da Ucrânia no ano passado, o choque dos preços da energia, e a crise do custo de vida.Globalismo.

Bernard Looney, CEO da BP, fala durante sessão na 5ª Exposição de Petróleo do Egito (EGYPS 2022) na capital egípcia Cairo, Egito, em 14 de fevereiro de 2022. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

Auchincloss, cidadão canadense, iniciou sua carreira como analista financeiro na Amoco, antes de a empresa ser adquirida pela BP em 1998. Desde então, ocupou vários cargos, incluindo CFO do negócio de gás norte-americano da BP.

No início deste ano, a BP reduziu os seus planos de reduzir a produção de petróleo e gás até 2030, para 25% dos níveis de 2019, face aos 40% anteriores – ainda a redução mais radical na produção de petróleo e gás nesta década entre as grandes empresas petrolíferas.

A BP está a lutar para convencer os investidores da sua capacidade de obter retornos competitivos nos seus negócios não petrolíferos.

Nos últimos três anos, o desempenho das ações da BP tem sido inferior ao desempenho do seu concorrente europeu, a Shell, bem como dos seus homólogos americanos, Chevron e Exxon Mobil.

Depois de registar um lucro recorde de 28 mil milhões de dólares em 2022, os lucros da BP no segundo trimestre caíram 70% em relação ao ano anterior, para 2,6 mil milhões de dólares, mas ainda permitiram à grande petrolífera aumentar os seus dividendos em 10%.

Não está claro se a saída de Looney levará a uma mudança de estratégia.

“Dependendo do novo CEO, a BP poderia, teoricamente, adiar ainda mais seus planos de transição”, disseram analistas da Morningstar em nota.

“Mas se o conselho gostar da tendência atual, independentemente da defasagem do preço das ações, provavelmente nomeará alguém que manterá a BP no mesmo caminho.”

O pacote salarial de Looney para 2022 mais do que duplicou, para cerca de 12 milhões de dólares, devido aos enormes lucros face ao aumento dos preços da energia, enquanto as emissões da BP permaneceram praticamente inalteradas em relação ao ano anterior.

A BP disse que “nenhuma decisão foi tomada ainda em relação a qualquer pagamento de salário” a Looney.

Looney substitui Bob Dudley, que liderou a BP após o vazamento da Deepwater Horizon em 2010.

(Reportagem de Anirudh Saligrama em Bengaluru e Shadia Nasrallah em Londres – Preparação de Muhammad para o Boletim Árabe – Preparação de Muhammad Al-Yamani para o Boletim Árabe) Edição de Krishna Chandra Illuri e Margarita Choy

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.