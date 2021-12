Cenas pós-crédito ‘Homem-Aranha: Não Há Escape’: Quantas cenas de crédito?

aviso: Homem-Aranha: Não há espaço para casa Spoilers à frente: Como os fãs da Marvel sabem, as cenas finais de crédito às vezes são as melhores (e mais confusas) partes dos filmes MCU, e Homem-Aranha: Não há espaço para casa Cenas pós-crédito não é exceção.

Homem-Aranha: Não há espaço para casa—Sequel to 2017 Homem-Aranha: Homecoming e 2019 Homem-Aranha: longe de casaÉ o terceiro filme do Homem-Aranha no Universo Cinematográfico da Marvel e o 27º filme da franquia em geral. estrelas de cinema Tom Holland Como Peter Parker (também conhecido como Homem-Aranha), um estudante do ensino médio com um superpoder semelhante ao de uma aranha. O filme se passa após os eventos de Homem-Aranha: longe de casa, que viu Mysterio (Jake Gyllenhaal) expor Peter como o Homem-Aranha e o torceu para matá-lo. Homem-Aranha: Não há espaço para casa Ele vê Peter pedir ao Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) para ajudar a restaurar sua vida e identidade secreta. No entanto, o feitiço do Doutor Strange não sai como planejado e a magia abre os interlúdios do multiverso para permitir que supervilões de realidade alternativa que lutaram contra outras versões do Homem-Aranha cheguem ao Verso-Aranha do MCU.

Em uma entrevista com Ibrox Em fevereiro de 2021, a Holanda, que é notória entre os fãs por estragar os filmes MCU, confirmou alguns detalhes sobre Homem-Aranha: Não há espaço para casa Ele vazou antes de sua estreia, enquanto os outros permaneceram em segredo. “É uma situação difícil … Às vezes os fãs descobrem o que está acontecendo, às vezes não. Às vezes descobrem uma coisa, abrem todo um mundo de possibilidades e explodem na tangente, que não poderia ser mais diferente ou mais saudável do que o que fazemos com isso “, disse ele. “É uma pena, às vezes, que as coisas vazem e sejam danificadas. Mas agora, com este filme, acho que estamos fazendo um ótimo trabalho em manter coisas que deveriam ser secretas. E tenho certeza de que há coisas sobre o que eu não tenho ideia. Quer dizer, geralmente sou a última pessoa a descobrir o que está acontecendo, por causa desse boato ridículo de que estou estragando filmes! “

Ele continuou: “Mas acho que o mais complicado sobre essas perguntas é: é uma pergunta que vai gerar uma reação, não importa a resposta. Então, é uma daquelas coisas que você só precisa descobrir, como é a melhor maneira de Estou mentindo? Estou dizendo a verdade? Apenas digo: “Não posso dizer nada”. Digo: não posso confirmar nem negar? Não há nada que você possa realmente dizer que não suscite uma reação dos fãs. Então, é uma faca de dois gumes. É uma coisa ótima, mas às vezes pode ser algo totalmente prejudicial. “

Desde o início do Universo Cinematográfico Marvel em 2008 Homem de Ferro, a franquia usou cenas pós-crédito – também conhecidas como clipes curtos após os créditos de cada filme MCU – como uma forma de agitar seu próximo filme de suspense do universo, Homem-Aranha: Não há espaço para casa As cenas pós-crédito não são diferentes. Continue lendo para descobrir o que acontece em um arquivo Homem-Aranha: Não há espaço para casa Cenas pós-crédito Quanto restará ao final dos créditos. confie em nós, Homem-Aranha: Não há espaço para casa As cenas pós-crédito valem bem a pena esperar.

quantos Homem-Aranha: Não há espaço para casa Publicar avistamentos de crédito lá?

quantos Homem-Aranha: Não há espaço para casa Publicar avistamentos de crédito lá? Existem duas cenas pós-crédito em Homem-Aranha: Não há espaço para casa. No entanto, há apenas um Homem-Aranha: Não há espaço para casa Uma cena de pós-crédito no sentido tradicional. o primeiro Homem-Aranha: Não há espaço para casa A cena pós-crédito apresenta temas do Venom, enquanto a segunda Homem-Aranha: Não há espaço para casa A cena pós-crédito é um trailer de Doutor Estranho em um multiverso de loucura.

O que acontece no primeiro Homem-Aranha: Não há espaço para casa Cena pós-crédito?

O que acontece no primeiro Homem-Aranha: Não há espaço para casa Cena pós-crédito? o primeiro Homem-Aranha: Não há espaço para casa Esta cena pós-crédito apresenta uma participação especial de Eddie Brock de Tom Hardy em 2018 Poção e 2020 Veneno: que haja um massacre. Na cena, Eddie – que é teletransportado para o Verso-Aranha no MCU depois que um feitiço de Doctor Strange sai pela culatra – está em um bar de praia no México enquanto um bartender faz perguntas sobre os heróis e vilões no MCU. Ele se refere ao Homem de Ferro como alguém em um “terno de lata”, ao Hulk como um homem “verde” e Thanos como um alienígena “colecionador de pedras”.

Eddie provoca Thanos dizendo ao garçom que alienígenas em seu planeta (também conhecido como Venom) não “coletam pedras” e, em vez disso, controlam a mente das pessoas. O garçom conta que ele perdeu sua família por cinco anos para Thanos, o que deixa Eddie ainda mais solidário com o que aconteceu após o sequestrador. Eddie diz ao garçom que ele deve ir para Nova York para encontrar o Homem-Aranha para encontrar um caminho de volta para seu mundo. Quando ele acorda, Venom diz a Eddie que ele está bêbado. O garçom também diz a Eddie que ele precisa pagar por sua bebida. Mas antes que Eddie possa fazer isso, ele desaparece da mesma forma que os personagens Sam Raimi e o Homem-Aranha de Mark Webb em Homem-Aranha: Não há espaço para casa O garçom reclama sobre como ele sabe que Eddie não vai pagar. um pouco antes Homem-Aranha: Não há espaço para casa A cena pós-crédito termina, e a câmera dá um zoom em uma gota de preto enquanto ela se move pela fita, indicando que Venom estará no quarto filme do Homem-Aranha MCU.

a Homem-Aranha: Não há espaço para casa A cena pós-crédito vem depois que a produtora do filme, Amy Pascal, confirmou em entrevista ao Fandango em novembro de 2021 que outro Homem Aranha Uma trilogia com a Holanda está planejada. “Este não é o último filme que faremos com a Marvel-“[this is not] “O último filme do Homem-Aranha”, disse ela. “Estamos nos preparando para fazer o próximo filme do Homem-Aranha com Tom Holland e a Marvel. Estamos pensando nisso como três filmes e agora vamos passar para os próximos três. Este não é o último Filme MCU. “

O que acontece em um segundo Homem-Aranha: Não há espaço para casa Cena pós-crédito?

O que acontece em um segundo Homem-Aranha: Não há espaço para casa Cena pós-crédito? O segundo Homem-Aranha: Não há espaço para casa A cena pós-crédito é um trailer de Doutor Estranho no multiverso Maddens, que estreia em 6 de maio de 2022. O trailer começa com o Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) retornando ao Sanctum Sanctorum após os eventos de Homem-Aranha: Não há espaço para casa Uma voz em sua cabeça também lhe diz que mal ele estava mexendo com o multiverso. A cena é seguida por uma montagem de clipes, incluindo um casamento entre a Dra. Strange e Kristen Palmer (Rachel McAdams), uma cirurgiã do hospital onde Strange trabalhava.

O trailer continua com Doctor Strange encontrando Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) em busca de sua ajuda para consertar o multiverso. Pensar que a Dra. Strange está lá para falar sobre Westview – a cidade onde sua mente está no controle WandaVisionWanda admite que cometeu “erros” também. Quando a Dra. Strange diz a ela que não está por perto para falar sobre Westview e, em vez disso, precisa de sua ajuda, Wanda fica intrigada e concorda em ir com ele. O trailer continua com cenas do Doutor Strange e Wanda lutando contra vários monstros. O trailer também inclui Chiwetel Ejiofor como Karl Mordo, um ex-professor de artes místicas e o principal vilão do Doutor Estranho no multiverso da loucura. O trailer termina com Bombshell quando Doctor Strange fica cara a cara com uma versão maligna de si mesmo, também interpretada por Cumberbatch. Em uma entrevista com diverso Em 2021, Cumberbatch descreveu Doctor Strange no Multiverse of Madness como “o filme de super-herói mais ambicioso” até hoje.

a Universo cinematográfico da Marvel Disponível para transmissão no Disney Plus. Veja como fazer Assista de graça.

Para obter mais informações sobre o Homem-Aranha, consulte o livro Edição Especial da Marvel, Homem-Aranha: de incrível a incrível: a coleção definitiva de arte em quadrinhos, que leva os leitores por 50 anos do Homem-Aranha. The Deluxe Art Book – apresentando entrevistas exclusivas e conteúdo de escritores e ilustradores que trouxeram o super-herói da Marvel à vida meio século atrás – segue a história do Homem-Aranha, desde sua primeira aparição em Amazing Fantasy # 15 em 1962 até como ele foi de ser um azarão crônico da Marvel a Fãs dos incríveis e incríveis super-heróis que conhecem hoje. O livro – que também inclui um mergulho profundo nos superpoderes do Homem-Aranha, incluindo seu poder de aranha, mente de gênio e portadores de teias (para não mencionar seu “arsenal carregado de pegadinhas”)Homem-Aranha: de incrível a incrível Ele também apresenta arte nunca antes vista de super-heróis na vizinhança amigável e detalhes dos bastidores de criadores como Brian Michael Bendis, Gerry Conway e Tom DeFalco, bem como outros que ajudaram a trazer Peter Parker à vida. Homem-Aranha: de incrível a incrível É uma leitura obrigatória para qualquer Super Marvel.

Nossa missão na STYLECASTER é tornar as pessoas elegantes, e só oferecemos produtos que achamos que você vai adorar tanto quanto nós. Observe que se você comprar algo clicando em um link nesta história, podemos receber uma pequena comissão pela venda.