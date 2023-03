Cena do filme Coringa 2 de Lady Gaga estava cheia de fãs

Rubin, um entregador de alimentos, estava fazendo uma pausa no domingo, 26 de março, quando uma multidão do lado de fora do Tribunal Superior do Condado de Nova York chamou sua atenção. Os manifestantes se alinharam nos degraus do tribunal, zombando e agitando faixas caseiras. Policiais e vans de notícias encheram as ruas e curiosos posaram atrás de barreiras de controle de multidão para tirar fotos. “Achei que eles estavam prendendo Donald Trump”, disse Rubin ao Vulture. Quando ele percebeu que a multidão havia se reunido para uma Coringa: Folie à Deux Filmar o filme, não Acusação criminal de um ex-presidente, estava frustrado. “Não sou fã de Gaga”, explicou. De todos os espectadores com quem Vulture falou durante a sessão de fotos, apenas Robyn teria preferido assistir à prisão de Trump do que Lady Gaga descobrindo.

O cenário parecia surreal, com vans de notícias e figurantes de Gotham exigindo: “Segurem aquele Coringa!” , substituindo a presença real da mídia apenas alguns dias antes e atraindo uma multidão de quase cem espectadores em seu pico.

Dois moradores locais, que pediram para não serem identificados, disseram ter visto alguns manifestantes durante as filmagens no dia anterior, mas não tinham certeza se eram eleitores de Trump ou figurantes do Universo DC. “É um momento de Nova York: um protesto real ao lado de um protesto de filme falso. Não sabíamos quais policiais estavam aqui”, disse um deles.

Enquanto isso, os fãs de Gaga sabiam exatamente o que estavam procurando. Dois turistas, Cheval e Enzo, se conectaram no Twitter no sábado à noite depois que fotos de Gaga vazaram enquanto Harley Quinn estava no set. Eles marcaram um encontro às 7h para conversar sobre o ensaio fotográfico de domingo. Enzo a descreveu como uma oportunidade “única na vida”. E eles realmente tiveram a primeira aparição de celebridades da manhã, quando pegaram Joaquin Phoenix saindo do carro e “fumando” a caminho do trailer. Enzo concluiu: “É uma experiência divertida em geral, independentemente de Gaga ou da falta de Gaga”.

Um grupo de estudantes do Fashion Institute of Technology estava mais confiante sobre as perspectivas de sua descoberta de Gaga. Uma delas, Gigi, havia visitado o local no dia anterior. Ao bater aleatoriamente nas portas do trailer, ela conseguiu entrar em contato com o figurinista, que lhe disse que a cantora voltaria no domingo. Então Gigi está de volta, junto com suas amigas Olympia e Cassie: “Nós a ouvimos [Lady Gaga] Todo o caminho até aqui.”

“Eu não diria que somos fãs ávidos [of Joker]Cassie explicou: “Mas nós amamos Gaga.”

Apesar da abundância de policiais reais da cidade de Nova York e “oficiais” de Gotham no grupo, um dos monstrinhos chegou um pouco perto demais de seu alvo. Emily disse ao Vulture que ela entrou no set no sábado fingindo ser uma figurante. “Eu subi naquele poste ali”, afirmou ela, apontando para um poste no tribunal, “e agarrei minha bunda nos ombros de Lady Gaga”. Durante o snap seguinte, Emily disse que se desculpou com a estrela, que ela alegou ter sido “muito legal com isso”.

“Todo o meu objetivo era tentar fazer com que ela assinasse meu seio, e então eu sentiria o cheiro se ela fizesse isso. Mas acabei atrapalhando também por enquanto.” Depois de ser retirada do set, ela disse, decidiu voltar à cena do crime no dia seguinte, disfarçada de peruca e óculos escuros.

Foto: Amy Zimmerman

Outros atores de fundo reais ecoaram os elogios de Gaga, dizendo que ela parecia gentil e profissional durante as filmagens. Dois dos figurantes que estavam na platéia de sábado, Dagmara e Ari Juliet, concordaram que ela era uma “estrela”. “Ela estava muito focada”, lembra Dagmara. “Quando ela estava descendo as escadas, ela sentiu como se estivesse na zona. Ela não se importava com mais ninguém.”

Quando as filmagens recomeçaram após o almoço no domingo, os telespectadores finalmente tiveram a chance de ver Gaga se apresentar. A essa altura, a multidão havia aumentado de dois torcedores para mais de cinquenta, reunidos do outro lado da rua do tribunal. Eles observaram ansiosamente enquanto Lady Gaga descia as escadas. Na cena, Harley Quinn é assediada por um manifestante, que reage puxando-a com um beijo agressivo. A primeira vez que Gaga foi para o beijo, o público engasgou de forma audível.

“Eu não esperava que ela beijasse uma mulher na tela”, disse Tourist Cheval ao Vulture. “Ela é criativa pra caralho! Nunca vi nada assim na minha vida.”