CDC: Surto de Salmonella ligado a cebolas importadas do México

Cebolas Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) disseram na quarta-feira que as importações de Chihuahua, no México, e vendidas nos Estados Unidos, estão ligadas ao surto de salmonela.

o O Centro de Controle de Doenças disse ProSource Inc. distribuindo cebolas inteiras frescas, vermelhas, brancas e amarelas durante sua última importação no final de agosto. Ela destacou que a importação de cebola pode continuar por até três meses e pode permanecer em residências e comércios.

Os investigadores estão tentando descobrir se as cebolas e outros fornecedores estão ligados a este surto.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças aconselham as empresas a pararem de vender cebolas vermelhas, brancas ou amarelas frescas importadas de Chihuahua, no México, e distribuídas pela ProSource Inc. Ele também sugere que as empresas lavem e higienizem todas as superfícies que essa cebola possa ter.

Explodir salmonela com UNKnA fonte privada de alimentos atinge cerca de 600 pessoas em todo o país

Os consumidores são incentivados a descartar cebolas que se enquadrem na descrição acima e a lavar as superfícies e utensílios que entraram em contato com esses produtos em água quente com sabão ou na máquina de lavar louça.

Na quarta-feira, 20 de outubro de 2021, o CDC informou que há mais de 650 doenças e cerca de 130 hospitalizações em 37 estados ligados a surtos de salmonela. O CDC disse no início desta semana que não houve mortes associadas ao “surto de crescimento rápido”.

Os sintomas de salmonela geralmente começam de seis horas a seis dias após a infecção, e a maioria das pessoas se recupera sem tratamento após quatro a sete dias, embora algumas, incluindo crianças menores de 5 anos, adultos com 65 anos ou mais e pessoas com sistema imunológico enfraquecido, podem sofrer de mais Doenças sérias. Esses sintomas incluem diarréia, febre e cólicas estomacais.

Clique aqui para negócios da FOX em movimento

A Fox Business entrou em contato com a ProSource, Inc. Isso irá atualizar esta história de acordo.

Esta é uma história em evolução. Verifique novamente se há atualizações.