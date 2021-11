CDC alerta para aumento de casos de gripe em crianças e adultos jovens

Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças emitiram um alerta de saúde na quarta-feira que os casos de gripe têm aumentado entre os adultos jovens nas últimas semanas.

Embora os casos de gripe permaneçam baixos em todo o país, mais de 90% estão entre crianças e jovens adultos com idades entre 5 e 24 anos, de acordo com o CDC.

A maioria dos casos é da cepa H3N2 – uma cepa que especialistas em saúde dizem Especialmente irritanteEle tende a sofrer mutação mais rápido do que outras variantes da gripe. A última vez H3N2 foi a cepa dominante Foi durante a temporada de gripe 2017-18, quando os Estados Unidos receberam 710.000 hospitalizações por gripe e 52.000 mortes relacionadas com a gripe, o maior desde Pandemia de influenza H1N1 de 2009.

O mapa do CDC mostra as taxas de influenza. Centro para Controle de Doenças

O CDC estava investigando um surto de gripe na Universidade de Michigan, Centenas de alunos tiveram testes positivos. Surtos de gripe foram relatados em outros campi universitários no mês passado.

Os especialistas temem que os estudantes universitários e outros jovens adultos que podem ter sido expostos à gripe possam espalhar a doença por todo o país enquanto viajam para casa nas férias.

disse o Dr. Isaac Bogoch, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Toronto.

Ele disse que as pessoas, especialmente aquelas com alto risco de doenças graves, devem ser vacinadas, porque o vírus não permanece por muito tempo em uma determinada faixa etária.

“Está chegando. Não está totalmente claro quão grande será a temporada de gripe que teremos, mas vamos ter uma temporada de gripe.”

A temporada de gripe geralmente vai de outubro ao final de maio, e a atividade tende a aumentar de dezembro a fevereiro, De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças.

Especialistas em gripe já haviam afirmado estar preocupados que o país pudesse estar sob risco de uma temporada de gripe severa neste ano, depois que os casos de gripe sazonal atingiram o menor nível histórico no ano passado, quando grandes partes do país entraram em bloqueio devido à pandemia do coronavírus.

Os especialistas estão pedindo às pessoas que tomem a vacina contra a gripe, dizendo que o aumento nos casos de gripe neste inverno pode colocar uma pressão ainda maior no sistema de saúde do país, que já está lidando com um aumento nos casos de coronavírus.

Como parte das recomendações de saúde, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendaram que as pessoas com sintomas semelhantes aos da gripe fossem testadas para influenza e Covid.

