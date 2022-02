Cate Blanchett e Lea Seydoux trazem magia ao liderar as estrelas no César Awards em Paris

Cate Blanchett e Léa Seydoux lideraram o glamour enquanto enfeitavam o tapete vermelho do 47º Cesar Film Awards no Olympia em Paris, França, na sexta-feira.

A estrela azul Jasmine Kate, 52, balançou um cardigã longo preto brilhante com uma jaqueta preta com lantejoulas enquanto posava no evento anual de cinema.

Enquanto isso, a Bond Girl Léa, 36, estava de tirar o fôlego em um vestido tomara que caia preto com um vestido de bolinhas preto e branco.

Kate exibiu seu senso de estilo em um suéter de crochê com lantejoulas, onde a estrela exibiu uma pitada de sua barriga enquanto usava o top sem botões.

A beleza australiana combinou um elegante par de shorts pretos e saltos pretos pontudos.

Kate terminou o look do tapete vermelho com seu cabelo loiro penteado em ondas suaves, enquanto destacava suas feições com uma paleta de maquiagem orvalhada.

Boa aparência: A beleza australiana combinou seu visual com calças pretas elegantes e saltos pretos pontudos (foto com Thierry Frcalledx)

Léa também fez todas as paradas, com sua dramática cabeça esparramada no chão torcendo cabeças enquanto deslizava pelo tapete vermelho.

A estrela de Spectre deu um toque de glamour ao seu look com brincos enfeitados, onde a beldade arrematou o look deslumbrante com um lábio coral arrojado.

A atriz francesa estava cheia de confiança ao posar longe na frente das câmeras.

O Cesar Awards é o equivalente francês do Oscar e muitos outros nomes saíram na sexta-feira para este grande evento.

A aparição de Kate segue o recente anúncio de que ela receberá o Prêmio Chaplin em Nova York em abril.

Kate, aos 52 anos, é a segunda mais jovem vencedora do prêmio, a maior honraria concedida por um filme de prestígio no Lincoln Center, uma das maiores organizações de arte dos Estados Unidos.

O prêmio, criado em 1972 e batizado em homenagem a Charlie Chaplin, é concedido em reconhecimento à carreira e contribuição de artistas que deixaram sua marca no meio.

O prêmio foi concedido 47 vezes. Os vencedores anteriores foram Helen Mirren, Meryl Streep, Robert De Niro e Tom Hanks, o mais novo a beijar.

Anunciando as novidades em O repórter de Hollywood Em 18 de fevereiro, um porta-voz do Lincoln Film Center disse que seria um privilégio dedicar uma noite de comemoração a Kate.

‘Em. A carreira de Blanchett inclui atuações extraordinárias em filmes que vão desde pequenos esforços independentes até grandes franquias de estúdio.

Blanchett trabalhou incansavelmente nos últimos 25 anos, ganhando dezenas de créditos em teatro, cinema e televisão.

Regularmente no circuito World Awards, Kate recebeu grandes prêmios de todo o mundo, incluindo dois Oscars, três prêmios BAFTA, três Screen Actors Guild Awards, a Ordem da Austrália e, na França, um Chevalier, por sua contribuição para as artes. .

A estrela: a atriz francesa Isabelle Huppert fez um discurso antes de receber o Cesar Honor no 47º Cesar Film Awards.

Beleza: Ela usava o cabelo ruivo em ondas soltas sobre os ombros