Carta da SEC para Misk Tweet Perguntas Sobre Aquisição do Twitter

A Securities and Exchange Commission pediu ao bilionário Elon Musk mais informações sobre um tweet relacionado à sua aquisição de US$ 44 bilhões. Twitter que tentou cancelá-lo recentemente, um O novo depósito regulatório Ofertas de quinta-feira.

A divulgação destaca como Musk representou seu compromisso com o acordo perante a Securities and Exchange Commission, mesmo enquanto pesquisava no Twitter informações sobre contas de spam na plataforma. Também mostra como o acordo pode trazer Musk de volta à mira da agência.

Em uma carta datada de 7 de junho, o advogado de Musk e sócio da Skadden, Mike Ringler, respondeu a perguntas enviadas pelo Escritório de Fusões e Aquisições da Comissão de Valores Mobiliários há alguns dias.

A carta reitera o esclarecimento que a SEC solicitou a Musk, incluindo se um arquivamento anterior deve ser modificado com base em seu tweet de que o acordo com o Twitter “não pode avançar” até que a empresa forneça mais informações sobre suas contas de spam.

“O termo ‘não pode’ indica que Musk e suas subsidiárias estão exercendo um direito legal sob os termos do acordo de fusão para suspender a conclusão da aquisição do Twitter ou não pretendem concluir a aquisição”, escreveu a SEC. no arquivamento. “No entanto, notamos que o Anexo 13d não foi modificado para refletir a aparente mudança material que ocorreu em fatos relatados anteriormente sob a Cláusula 4 do Anexo 13d.”

Ringler respondeu na época que Musk não acreditava que seu tweet “causasse qualquer modificação necessária no Schedule 13D que ele havia fornecido anteriormente. Embora o Sr. Musk quisesse informações para avaliar contas potencialmente assediantes e falsas, não houve nenhuma mudança material para o Sr.’ s planos e propostas.” Musk sobre o acordo proposto na época.”

Desde então almíscar Ele procurou sair da barganha, alegando que o Twitter não cumpriu o fim do contrato ao não divulgar quais informações deveria ter e realizar demissões sem o consentimento de Musk. mas o Twitter Ela disse que cumpriu os termos do acordo Ele afirmou que Musk está simplesmente tentando recuar agora que as condições do mercado mudaram.

Twitter processa Musk no Tribunal da Chancelaria de Delaware Na terça-feira para tentar forçá-lo ao acordo original.

