Carregadores antigos do Apple Watch não carregam rapidamente a nova Série 7

Se você tem alguns carregadores Apple Watch antigos e está pensando em aderir a um novo Série 7Disponível para encomenda a partir de hoje —É melhor marcá-lo com uma etiqueta ou algo assim antes de trazer seu novo relógio para casa.

Há uma razão para isso, queridos leitores. Veja, uma das melhorias da Série 7 neste ano é o tempo de carregamento mais rápido. De acordo com a Apple, a Série 7 pode carregar 33% mais rápido que os modelos anteriores, chegando a 80% de carga Em cerca de 45 minutos. Para pessoas como eu, que mantém um Apple Watch em casa e o usa apenas para ir à academia e queimar as crianças, essa é uma boa notícia. Não há nada pior do que perceber que a bateria do relógio está fraca quando você está se preparando para sair.

No entanto, o carregamento rápido estará disponível apenas para pessoas que usam novos dispositivos Apple USB-C magnético carregador rápido Com a Série 7, equipado com uma nova arquitetura de carregamento . Não se preocupe, este cabo está incluído na caixa, mas como se parece com cabos antigos, é importante poder diferenciá-los para obter as velocidades de carregamento que você espera.

quem – qual Não significa A Série 7 não carrega se conectada a um carregador Apple Watch mais antigo . Significa apenas que não será possível usar o carregamento rápido. Da mesma forma, você pode usar o novo cabo USB de carregamento rápido com modelos mais antigos do Apple Watch, mas eles carregam em suas velocidades normais. Para efeito de comparação, a Série 6 pode ser totalmente carregada em uma hora e meia.

A Apple não quer que você se confunda, então decidiu parar de vender carregadores de relógios antigos em seu site. Só está vendendo agora carregadores rápidos por $ 29. No entanto, como apontado A beiraCarregadores mais antigos do Apple Watch ainda são vendidos em sites de terceiros, como a Amazon. Não há motivo para pânico, é claro, mas é bom saber que você precisa de um novo carregador rápido para aproveitar todas as ofertas da Série 7 e que seus carregadores antigos não funcionarão como esperado.

O Apple Watch Series 7 começa em US $ 399 e estará disponível nas lojas a partir de 15 de outubro. Se você está se perguntando se deve atualizar, verifique Guia útil.