Localizado em PortugalEm Cindra-Coscois O parque nacional é o continente da Europa. As rochas ásperas encontram-se com o Oceano Atlântico neste local de belezas naturais, onde o mar, a terra, o ar e a floresta se combinam para criar uma atmosfera única.

Quando a terra era considerada redonda e tinha começo e fim, muitos acreditavam que o Capo da Roca era um dos cantos do mundo conhecidos na época. Da beira do promontório avista-se uma vasta extensão de mar aberto, dunas, praias, falésias e caminhos pedonais – tudo o que faz do Capo da Roca uma paragem obrigatória.

Em torno do Capo da Roca, penhascos altos situam-se 100 metros (328 pés) acima da água. O local venta muito devido às condições geográficas, mas apenas ao pôr-do-sol! Existem algumas trilhas que conectam este local com a Serra do Sindra.

O F ோல் rol de Capo da Roca, inaugurado em 1772, está localizado em uma falésia. Foi a primeira em Portugal a ser construída para o efeito, e hoje é a terceira praia mais antiga do farol com os portugueses.

Louis de Camis, em seu poema épico Luciats (Luciats), Capo da Roca foi descrito como “o lugar onde a terra termina e o mar começa”.