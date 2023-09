Cantor de ‘Rich Men North Of Richmond’ cancela show devido aos altos preços dos ingressos – Prazo

Mike Caudill/Getty Images

Oliver Anthony não aceita nada disso.

O cantor por trás do single “Rich Men North of Richmond”, líder das paradas, disse nas redes sociais que cancelou um show marcado para 27 de setembro no Tennessee devido aos altos preços dos ingressos.

“O jogo de Cotton Eyed Joe foi cancelado”, escreveu ele no Facebook esta semana, referindo-se à arena de Knoxville onde ele deveria jogar. “Em última análise, é minha culpa não ter me envolvido diretamente com os lugares que nos procuraram.”

Os ingressos para o show custam US$ 99, com o fan meet-and-greet custando US$ 199.

Sua postagem seguiu uma postagem anterior em que ele escreveu: “Peço desculpas pelo preço no Cotton Eyed Joe’s. Tenho um amigo meu que está tentando me ajudar a agendar shows. um ingresso, e é melhor que não seja mais do que US$ 25 por peça.” Esses shows devem ser acessíveis. Por favor, não pague US$ 90 por um ingresso. Vou acertar os detalhes com ele e se tivermos que remarcar este evento em outro lugar, nós vai.

A nova data do show não foi marcada para 27 de setembro, mas a cantora tem mais de seis datas agendadas até outubro.

“Meu prato estava cheio e deleguei a responsabilidade a outra pessoa para me ajudar com a reserva”, escreveu ele em uma postagem subsequente no Facebook. “Não estou apontando o dedo para Cotton Eyed Joe e não sei onde aconteceu o mal-entendido. Só estou chateado ao ver esses preços. Encontraremos outro lugar na área de Knoxville que possa comprar um ingresso de US$ 25 e um meet and greet gratuito. Trabalharei para reembolsar seus ingressos usando meu próprio orçamento, se eles não puderem. Isso nunca acontecerá novamente. Obrigado pela sua paciência. Ainda estou aprendendo como tudo isso funciona.

“Rich Men North of Richmond” causou grande rebuliço no mês passado. Depois de liderar as paradas da Apple, Spotify e iTunes, a música politicamente carregada fez história na Billboard no mês passado ao se tornar a primeira vez que um artista sem registros anteriores nas paradas estreou em primeiro lugar desde o início do Hot 100 em 1958. A música simplesmente caiu. do top 10 Na quarta semana de gráficos.

Agricultor e ex-operário de uma fábrica da zona rural da Virgínia, a canção de Anthony ganhou atenção pela primeira vez nas redes sociais com sua letra que incluía “taxar seu dólar indefinidamente por causa dos caras ricos ao norte de Richmond”.