Canadá reúne aliados à medida que aumentam as tensões com a Índia devido ao assassinato do líder Sikh

Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão cortejando a Índia como contrapeso à China

O Canadá foi forçado a revelar informações de inteligência enquanto a mídia preparava histórias

A inteligência canadense permanecerá secreta devido à investigação do assassinato

OTTAWA (Reuters) – O Canadá revelou esta semana informações de inteligência de que pode ter ligado agentes do governo indiano ao assassinato de um líder separatista sikh, o tipo de notícia que geralmente causa alvoroço entre aliados democráticos. Não dessa vez.

Os Estados Unidos e outros estão a cortejar a Índia como contrapeso à China, e o raro ataque de Trudeau poucos dias depois de Nova Deli acolher a cimeira do G20 coloca os países ocidentais numa posição incómoda.

“A Índia é importante nos cálculos ocidentais para contrabalançar a China, mas o Canadá não”, disse Stephanie Carvin, professora de relações internacionais na Universidade Carleton, em Ottawa.

“Isto coloca o Canadá numa posição sorrateira entre todos os outros países ocidentais”, disse ela.

O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou na segunda-feira que o Canadá está “perseguindo ativamente alegações credíveis” de que agentes indianos estavam potencialmente envolvidos no assassinato do cidadão canadense Hardeep Singh Nigar em junho.

Nessa altura, Ottawa já estava a discutir o assunto com aliados importantes, como a aliança de partilha de informações Five Eyes, que também inclui os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Austrália e a Nova Zelândia.

Os resultados foram silenciados até agora. A Grã-Bretanha recusou-se a criticar publicamente a Índia e disse que as negociações comerciais bilaterais continuariam conforme planejado. Na verdade, a declaração emitida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, sobre esta questão não mencionou o nome da Índia.

Shitij Bajpai, especialista em Índia do think tank Chatham House, em Londres, disse que a Grã-Bretanha está numa posição difícil, pois está presa entre apoiar o Canadá e antagonizar a Índia, um país que deseja como parceiro comercial e aliado para ajudar a confrontar a China.

“Na ausência de qualquer evidência conclusiva do envolvimento da Índia, acredito que a resposta do Reino Unido provavelmente permanecerá silenciosa”, disse ele. Bajpai disse que o acordo de livre comércio seria uma “grande vitória política” tanto para a Índia quanto para a Grã-Bretanha.

‘Jogo de espera’

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos estão “profundamente preocupados” e encorajou as autoridades indianas a cooperarem em qualquer investigação. A Índia rejeita a ideia do seu envolvimento no assassinato.

O Washington Post informou que Trudeau pressionou por uma declaração conjunta condenando a Índia na cimeira do G20 realizada na semana passada em Nova Deli, mas os Estados Unidos e outros países rejeitaram-na.

“Quaisquer relatórios que tenhamos rejeitado de alguma forma contra o Canadá são falsos e continuaremos a coordenar e consultá-los sobre este assunto”, disse Kirby.

A resposta silenciosa às alegações de Trudeau é dura em comparação com o alvoroço que se seguiu ao envenenamento do agente duplo russo Sergei Skripal e da sua filha Yulia com um agente nervoso em Inglaterra em 2018. Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá e outros países expulsaram mais de 100 russos diplomatas para o país. Punir Moscovo por um ataque que sempre negou.

“Os nossos parceiros do Five Eyes estão compreensivelmente relutantes em aprofundar este assunto, dado o interesse de todos em fortalecer as relações com a Índia, no contexto da tensão contínua com a China”, disse Wesley Wark, do Centro para Inovação em Governança Internacional em Waterloo, Ontário. .

“É um jogo de espera. Se os canadenses apresentarem evidências muito fortes do flagrante envolvimento do Estado indiano em uma tentativa de assassinato, acho que ouviremos mais de nossos aliados para nos apoiar”, disse ele.

Com os aliados relutantes em contemplar qualquer tipo de condenação conjunta da Índia, as opções do Canadá parecem agora limitadas, pelo menos até que possa fornecer provas incontestáveis.

“Se não conseguirmos que os nossos aliados apoiem isto, seja publicamente ou secretamente, o Canadá não será capaz de fazer muito para mover a Índia”, disse Richard Fadden, antigo chefe do Serviço de Inteligência de Segurança do Canadá.

“E penso que a maior coisa que podemos aspirar a curto ou médio prazo é fazer com que a Índia não faça isso novamente”, disse ele à CTV.

Fontes do governo canadiano indicaram que teriam preferido esperar mais tempo antes de fazer uma declaração, mas sentiram que tinham de agir, dado que alguns meios de comunicação locais estavam prestes a divulgar a história.

Trudeau nunca teria falado “em voz alta se não tivéssemos a informação numa base factual”, disse uma fonte, acrescentando que esperavam ter mais informações em breve.

A fonte sênior disse que o Canadá não divulgou as informações que tinha porque havia uma investigação ativa de assassinato.

“À beira de uma oportunidade global para a Índia, eles deveriam definitivamente lidar com isso de forma responsável – para seu próprio bem”, disse a fonte.

(Reportagem de Steve Shearer e David Ljunggren) Reportagem adicional de Andrew MacAskill em Londres; Editado por Jonathan Oatis

