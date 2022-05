Campeões no Desfile de Portugal marcando a 50ª temporada do WRC

Após seu evento inaugural em Monte Carlo em 1973, o Campeonato anunciou hoje que várias atividades serão realizadas no primeiro evento de Gravel da temporada (19 a 22 de maio) para marcar seu meio século.

Os organizadores confirmaram os ex-campeões Walter Roll (1980,1982), Ari Wadanen (1981), Mickey Poisson (1988, 1989), Carlos Science (1990, 1992), Marcus Kronhome (2000, 2002) e Peter Solberg (2003). Na chegada.

A eles se juntarão o nove vezes campeão Sebastien Lope, o oito vezes campeão Sebastien O’Groats e o campeão de 2019. Ott DunkQuem vai competir pela M-Sport Ford, Toyota e Hyundai respectivamente neste evento?

O vice-presidente da FIA, Robert Reid, e o ex-co-piloto Richard Burns, campeão do final de 2001, encabeçarão a lista dos melhores co-pilotos dos campeões, incluindo a navegadora de longa data Louise Moya e Derek Ringer. Título de 1995. Christian Geistdorfer, Tiziano Siviero, Timo Rautiainen e David Richards também estarão presentes.

Michele Mouton, a única mulher a vencer o evento WRC, vai liderar uma equipe das mais famosas competidoras femininas dos campeões, incluindo as vencedoras da WRC Ladies Cup Louis Aitken-Walker e Isolde Holderid.

O rali vai contar com carros históricos no Parque de Assistência da Exponor em Portugal. E os fãs terão a rara oportunidade de ver muitas demonstrações completas em palcos especiais ao longo do fim de semana.

Isso inclui o Alpine A110, que venceu a primeira rodada do WRC em Monte Carlo nas mãos de Jean-Claude Androot, uma coleção de monstros do Grupo B da Audi e Lancia que durou até as máquinas do Grupo A, como o Toyota Corolla dos anos 90.

Walter Roll, Christian Kiesthorfer, Audi Sport Quattro Fotógrafo: Fotos de automobilismo

As comemorações da 619ª rodada do WRC começarão na quarta-feira à noite com um banquete com a presença do recém-empossado presidente da FIA, Mohammed Ben Sulaim.

Os veículos históricos circularão na plataforma de abertura na quinta-feira à noite, no centro de Coimbatore, a sul da cidade-sede do Porto. Mais espetáculos e desfiles serão realizados em Lusada nas noites de sexta e sábado no palco da Rua Porto-Fos.

O bicampeão Roll está pronto para liderar uma equipe de máquinas históricas enfrentando a infame etapa Faf do rali de domingo.

“Todo mundo tem suas próprias memórias das emoções, vazamentos e emoção do WRC, e é uma oportunidade maravilhosa para aqueles que ajudaram a tornar o campeonato tão especial”, disse Jonah Siebel, diretor administrativo do promotor do WRC.

“A lista de adultos do WRC que vêm a Portugal lembra-nos que os humanos e as máquinas são de dar água na boca e temos muita sorte por estarmos envolvidos num jogo tão emocionante.

Mas isso é para os fãs.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Suleiman, acrescentou: “À medida que o campeonato entra em seu 50º ano, é hora de pensar sobre essas conquistas notáveis, celebrar os campeões do passado e do presente e esperar um futuro melhor.

“Rally de Portugal Estou ansioso pelos próximos festivais onde os heróis vão se reunir.”