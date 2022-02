Calendário de imunização recomendado para adultos, EUA, 2022*

Anexo A: Membros do ACIP e Grupo de Trabalho Conjunto de Imunização do ACIP

As recomendações para o uso rotineiro de vacinas para crianças, adolescentes e adultos foram desenvolvidas pelo Comitê Consultivo em Práticas de Imunização (ACIP). O ACIP é credenciado como um Comitê Consultivo Federal para fornecer aconselhamento externo especializado e orientação ao Diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) sobre o uso de vacinas e agentes relacionados para controlar doenças evitáveis ​​​​por vacina na população civil dos Estados Unidos Estados. Estados. As recomendações para o uso rotineiro de vacinas para crianças e adolescentes são harmonizadas o máximo possível com as recomendações feitas pela Academia Americana de Pediatria (AAP), Academia Americana de Médicos de Família (AAFP) e Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas. ACOG). As recomendações para o uso rotineiro de vacinas para adultos são consistentes com as da AAFP, ACOG, American College of Physicians (ACP), American College of Nurse-Midwives (ACNM) e American Academy of Physician Assistants (AAPA). As recomendações do ACIP adotadas pelo Diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças tornaram-se diretrizes da agência na data em que foram publicadas no Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). Informações adicionais sobre o ACIP estão disponíveis em www.cdc.gov/vaccines/acip.

membros da ACIP

Salvo indicação em contrário, os membros mencionados foram colaboradores não autorizados deste artigo.

Jose R. Romero, MD, University of Arkansas for Medical Sciences, Arkansas Children’s Hospital, Little Rock, Arkansas (cadeira); Amanda Cohen, MD, Centros de Controle e Prevenção de Doenças, Atlanta, Geórgia (Secretaria Executiva); Roberto L. Atmar, MD, Baylor College of Medicine, Houston, Texas; Kevin A. Ault, MD*, Centro Médico da Universidade do Kansas, Kansas City, KS; Lynn Bahta, RN, MPH, CPH, Departamento de Saúde de Minnesota, Saint Paul, Minnesota; Beth B Bell, MD, Mestre em Saúde Pública, Universidade de Washington, Seattle, WA; Henry Bernstein, DO, MHCM*, Cohen Children’s Medical Center, New Hyde Park, e Zucker College of Medicine em Hofstra/Northwell, Hempstead, NY; Sybil Cineas, MD, Warren Albert College of Medicine da Brown University, Providence, Rhode Island; Sharon E. Fry, MD, Faculdade de Medicina da Universidade de Saint Louis, St. Louis, MO; Paul Hunter, MD, Departamento de Saúde da Cidade de Milwaukee, Milwaukee, WI; Grace M. Lee, MD, MPH, Hospital Infantil Lucille Packard, Escola de Medicina da Universidade de Stanford, Stanford, CA; Veronica V. McNally, J.D., The Frankie Strong Foundation, West Bloomfield, Michigan; Catarina A. Boehling, MD, MSc em Saúde Pública, Wake Forest School of Medicine e Winston-Salem, Carolina do Norte; Pablo J. Sanchez, MD, Instituto de Pesquisa do Hospital Infantil Nationwide, Columbus, Ohio; Peter Szilagyi, MD, MPH, Universidade da Califórnia, Los Angeles, Los Angeles, Califórnia; Helen Cape Talbot, MD, Mestre em Saúde Pública, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee. A lista atual de membros da ACIP está disponível em www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/members.html.

ACIP . Grupo de Trabalho Conjunto de Imunização

Co-Presidente do Grupo de Trabalho: Kevin A. Ault, MD*, Kansas City, KS.

Membros do grupo de trabalho: Sybil Cineas, MD, Providence, Rhode Island; Sarah Coles, MD, Phoenix, Arizona; Catherine Debeck, MD, Seattle, WA; Marcy Dries, MD, Filadélfia, PA; John Ebling, MD, Roanoke, Virgínia; Holly Fontenot, Ph.D., Boston, MA; Sandra Freihofer, MD, Atlanta, Geórgia; Molly Howell, MPH, Bismarck, Dakota do Norte; Marie-Michel Leger, MPH, PA-C, Alexandria, Virgínia; Susan Litt, MD, MPH, Boston, MA; Veronica em McNally, J.D., West Bloomfield, Michigan; Sarah McQueen, DMS, PA-C, Charlotte, Carolina do Norte; Amy Middleman, MD, MSEd, MPH, Oklahoma City, Oklahoma; Sean O’Leary, MD, MPH, Denver, Colorado; Chad Rittle, DNP, MPH, RN, Pittsburgh, Pensilvânia; William Schaffner, MD, Nashville, TN; Ken Schmader, MD, Durham, Carolina do Norte; Rhoda Sperling, MD, Nova York, NY; Patricia Stinchfield, RN, MS, St. Paul, MN; Thomas Weiser, MD, MPH, Portland, Oregon.

Colaboradores do grupo de trabalho: Anna M. Acosta, MD, Atlanta, Geórgia; Tara C. Anderson, DVM, Ph.D., Atlanta, Geórgia; Cathy Bird, MD, MPH, Atlanta, GA; Margaret M. Cortez, MD, Atlanta, Geórgia; Kathleen Dowling, MD, MPH, Atlanta, Geórgia; Amy Parker Veblekorn, MSN, MPH, Atlanta, GA; Mark Friedman, DVM, MPH, Nova York, NY; Paul A. Gastañaduy, MD, Atlanta, Geórgia; Lisa Groscoff, MD, MPH, Atlanta, Geórgia; Susan Hariri, Ph.D., Atlanta, Geórgia; Aaron M. Harris, MD, Atlanta, GA; Fiona Havers, MD, Ph.D., Atlanta, Geórgia; Holly Hill, MD, MD, Atlanta, GA; Tara Jatlawi, MD, MPH, Atlanta, GA; Susan Johnson Dellion, MPH, Atlanta, Geórgia; Miwako Kobayashi, MD, MPH, Atlanta, Geórgia; Ram Kobaka, MD, MPH, Atlanta, Geórgia; Andrew Krueger, MD, MPH, Atlanta, GA; Tatiana M Lanzeri, MD, Atlanta, Geórgia; Lucy McNamara, Ph.D., MA, Atlanta, Geórgia; Mona Marin, MD, Atlanta, Geórgia; Laurie Markowitz, MD, Atlanta, Geórgia; Sara A. Mbaye, MD, Atlanta, Geórgia; Elisa Maits, MD, MPH, Atlanta, GA; Noel B. Nelson, MD, Ph.D., Atlanta, Geórgia; Sarah Oliver, MD, MSPH, Atlanta, GA; Priti Patel, MD, MPH, Atlanta, Geórgia; Tamara Belishvili, MPH, BS, Atlanta, Geórgia; Hilda Razaghi, Ph.D., Atlanta, Geórgia; Janelle Roth, MD, Atlanta, Geórgia; Sarah Shelley, MD, Atlanta, Geórgia; Mark K. Wing, MD, Atlanta, Geórgia; Akiko Wilson, BFA, Atlanta, Geórgia; JoEllen Wlicki, BSN, Atlanta, Geórgia.

Assessores do Grupo de Trabalho: Henry Bernstein, DO, MHCM*, New Hyde Park, Nova York; Caroline Bridges, MD, Moscou, Idaho; Kathleen Harriman, Ph.D., MPH, RN, Richmond, CA; Robert H. Hopkins Jr., MD, Little Rock, Arkansas; Karen Kettner, DNP, Redwood City, CA; David Kim, MD, MPH, Washington, DC; Jane Kim, MD, MPH, Durham, Carolina do Norte; Diane Peterson, St. Paul, MN; Litjen Tan, Ph.D., Chicago, Illinois.

Líderes de grupos de trabalho: Neil Murthy, MD, MPH, MSJ*, Atlanta, GA; A. Patricia Woody, MD, MPH*.

* Escreva o artigo.