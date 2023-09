Caixa Mubariz quarto de século [OCG]

Seu fundo de férias de fim de ano chegou.

O conjunto de itens de edição limitada ultraluxuoso, “QUARTER CENTURY DUELIST BOX” está confirmado para ser lançado em 23 de dezembro de 2023. Este item inclui 5 itens, incluindo o pacote especial e o pacote de ícones.

Caixa Mubariz quarto de século

Data de lançamento: 23 de dezembro de 2023

Fabricante: Konami

Preço: 4.950 ienes

Conteúdo do produto:

(1) PACOTE ESPECIAL CAIXA DE DUELISMO DO SÉCULO 9 QUARTO (4 CARTÕES EM CADA PACOTE) (60 CARTÕES DIFERENTES)

Não apenas inclui cartas totalmente novas, mas também cartas multiuso que simbolizam “Yu-Gi-Oh! O jogo de cartas oficial”

60 cartas diferentes

25 Muito raro

35 Extremamente raro

As cartas em cada pacote são aleatórias

※ 30 cartas também vêm na rara Secret Quarter Century Edition

※Todas as cartas também vêm com um segredo raro

(2) PACOTE DE TOKEN DE CAIXA DE DUELISTA DE 1 QUARTO DE SÉCULO (4 cartas em cada pacote) (30 fichas diferentes)

Cada pacote vem com 4 cartas do conjunto Super Rare de 30 cartas. Os cartões de código incluídos são edições especiais do 25º aniversário de Yu-Gi-Oh! jogo de cartas. Uma carta por pacote será uma raridade secreta

※Todas as cartas também vêm com um segredo raro

(3) 1 porta-cartão magnético especial

Possui um suporte projetado para exibir uma de suas cartas favoritas e um design autêntico com Yu-Gi-Oh! gravado nele.

※ Também inclui um protetor de carta de Duelista transparente

(4) 1 caixa de armazenamento especial (papel)

Um design especial exclusivo para este produto com um design condizente com o 25º aniversário de Yu-Gi-Oh! jogar cartas

(5) 1 Estojo de Cartão de Duelista Especial (Plástico)

Ele pode conter aproximadamente 90 cartas na capa e tem um design condizente com o 25º aniversário de Yu-Gi-Oh! jogar cartas

Não, você não pode colocar todos os cartões em uma caixa.

Todos os detalhes estão sujeitos a alterações.

fonte