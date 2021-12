BuzzFeed vota para o público em meio a greve de funcionários

Verizon VZ Os acionistas da 890 Fifth Avenue Partners, uma empresa de aquisição de propósito específico, aprovaram uma fusão com o BuzzFeed na quinta-feira. O BuzzFeed também fechará sua aquisição da Complex Networks, uma empresa de mídia que opera como uma joint venture emHurst na sexta-feira. As empresas recém-fundidas começarão a negociar na segunda-feira sob o símbolo BZFD.

O BuzzFeed arrecadou cerca de US $ 16 milhões com o acordo SPAC, o que é muito menos do que o esperado. Quando o BuzzFeed anunciou seu plano de ir a público em junho, disse que o 890 Fifth Avenue Partners detinha cerca de US $ 288 milhões em dinheiro. Mas a grande maioria dos investidores desistiu, como o Wall Street Journal mencionado na quinta-feira. O BuzzFeed também levantou aproximadamente $ 150 milhões em financiamento de dívidas para um aumento total esperado de aproximadamente $ 166 milhões.

Nos últimos 15 anos, o BuzzFeed cresceu de um site que ficou famoso por seu conteúdo viral para uma empresa de mídia digital com um portfólio de marcas e um segmento de notícias premiado. No ano passado, o BuzzFeed assinou um acordo com a Verizon para Obtenha o HuffPost , a marca de mídia digital Jonah Peretti co-fundou um ano antes do lançamento do BuzzFeed. Em junho, BuzzFeed News Recebeu um Prêmio Pulitzer

Mas, mesmo antes de a decisão final ser tomada, uma grande tensão surgiu em toda a indústria no início do dia: Em preparação para uma votação que tornaria a empresa pública, alguns de seus funcionários organizaram uma paralisação para chamar a atenção para as questões em andamento com o comprometimento de seus contrato sindical.

“Estamos negociando nosso contrato há quase dois anos, mas o BuzzFeed não cede em questões importantes como remuneração – tudo isso enquanto se prepara para um IPO e enriquece os CEOs”, disse Union chilro . “[W]Vamos enviar um lembrete de que não há notícias do BuzzFeed sem nós. “ O BuzzFeed é anunciado por sua capacidade de envolver o público mais jovem e cobrir notícias de tendência de uma forma acessível e envolvente. Ele ganhou a atenção de veículos de mídia tradicionais, incluindo a NBCUniversal, que investiu US $ 200 milhões no BuzzFeed por US $ 1,7 bilhão em 2016. Sua alta classificação ao competir com outras empresas de mídia, juntamente com plataformas de tecnologia como navegador google O Google Site de rede social do Facebook FB Mas o BuzzFeed mais tarde teve dificuldade em atender às demandas que vieram com eleSua alta classificação ao competir com outras empresas de mídia, juntamente com plataformas de tecnologia comodólares para publicidade. O Facebook também implementou mudanças no algoritmo do feed de notícias que reduziram o tráfego de público para muitos editores, incluindo o BuzzFeed. “Houve um período de exuberância e entusiasmo em torno da mídia digital, e esse ciclo de entusiasmo permitiu que muito capital fluísse para o espaço,” Contar Re em junho. “Houve um período em que havia muito ceticismo e demanda para construir um negócio de verdade. E agora construímos um negócio de verdade.” Na verdade, o BuzzFeed e suas companheiras empresas de mídia digital surgiram nos anos 2000 – ou, em alguns casos, explodiram. Alguns encontraram sua saída por meio de fusões ou aquisições com outras empresas de mídia. Mashable foi vendido para Zev Davis. Bustle, agora BDG, Comprar Pequeno. Deputy Media adquirido Refinaria 29. PopSugar juntou-se ao Group Nine Media. Fox Media integrado Com a New York Media. Agora, os executivos dessas empresas de mídia estão revirando os olhos para a estreia do BuzzFeed no mercado de ações, enquanto contemplam seus negócios com o SPAC. Co-fundador Shane Smith Contar O Insider informou no mês passado que a diretoria e a equipe administrativa de sua empresa interromperam os planos anteriores da SPAC, mas isso pode mudar. “Se chegar a hora e nossos planos para hospedar 2022 e o tráfego e os eventos fizerem o que achamos que farão, o céu será o limite”, disse Smith. READ TSA estende mandato de máscara pelo menos em janeiro Correção: devido a um erro editorial, uma versão anterior desta história descaracterizou a escala de saída do pessoal.

