Bukele reage a supostas táticas de vigilância

tomada principal Surgiram nesta semana relatos de que o governo de El Salvador pode estar monitorando jornalistas usando o spyware Pegasus.

Membros da comunidade cripto agora estão criticando este e outros abusos do governo e de seu chefe, Neb Bukele.

O próprio governo salvadorenho negou seu envolvimento, embora muitos acreditem que seja responsável com base nas evidências.

O governo de El Salvador, liderado por apoiadores-Bitcoin O presidente Neb Bukele pode estar monitorando jornalistas com base em relatórios recentes. A notícia provocou uma reação da comunidade de criptomoedas.

Jornalistas vistos via Pegasus

Durante uma investigação em setembro de 2021, a Universidade de Toronto Laboratório Cidadão Descobriu que 35 jornalistas e cidadãos (com 37 dispositivos móveis) estavam infectados com o spyware Pegasus.

O spyware foi usado contra vários meios de comunicação em El Salvador, incluindo gato fechadoE a imprensaE revista digital disruptivaE jornal mundialE diário do dia, e, o mais importante, baliza.

baliza Ele disse que seus funcionários representavam 22 dos funcionários visados ​​e que estava “sob vigilância contínua” entre junho de 2020 e novembro de 2021. Também disse que 226 infecções foram detectadas e que dois terços de seus funcionários foram afetados.

O software espião Pegasus é capaz de monitorar mensagens de texto, chamadas, senhas e localizações dos usuários. Em 11 casos em baliza, os objetivos não eram meramente observacionais; A informação foi roubada ou extraída.

O governo é o provável culpado

Acredita-se que o governo de El Salvador estava por trás dessa atividade. baliza “Tudo aponta para a responsabilidade do governo salvadorenho”, diz o diretor fundador Carlos Dada.

Enquanto isso, o Citizen Lab diz que há “evidências circunstanciais que sugerem uma forte relação entre o governo de El Salvador”.

Esse raciocínio se baseia no fato de que a Pegasus foi criada pela empresa de tecnologia israelense NSO Group. Acredita-se que esse grupo só venda o produto para governos e, até então, somente quando autorizado pelo governo israelense. Esses governos costumam usar o sistema Pegasus para controle interno.

Combinado com o fato de que El Salvador proibiu algumas das organizações de notícias acima mencionadas de entrevistas coletivas e as ameaçou com irregularidades legais, o governo de El Salvador mostrou sua disposição de usar táticas duras contra esses grupos.

Por sua vez, o governo de El Salvador Negação Sem função de monitoramento, afirmando que “não está de forma alguma relacionado à Pegasus e não é cliente do Grupo NSO”. Além disso, diz que os próprios funcionários do governo foram alvos.

Enquanto isso, a NSO há muito afirma que é legítimo. Ele diz que vende software apenas para “agências de inteligência legítimas e auditadas” e que seu software é usado para prevenir atividades criminosas e terrorismo.

No entanto, o Pegasus é geralmente tratado como malware, não apenas por fiscalizadores de direitos como Anistia Internacional e Access Now, mas também por empresas afetadas como Apple e WhatsApp.

Notícias atraem reação do Bitcoin

As notícias de que El Salvador pode estar assistindo a jornalistas levantaram preocupações na comunidade cripto, já que o país se tornou conhecido por sua adoção do bitcoin ao aprová-lo como moeda legal.

Além disso, o presidente Bukele muitas vezes se apresentou como um membro inteligente da comunidade de criptomoedas por “comprar mergulho” Ou compre criptomoedas a preços baixos. Bitcoin também tem sido usado para fins altruístas, como Construindo novas escolas foi ridicularizado energia vulcânica limpa Para executar operações de mineração de bitcoin.

Agora, essa caridade pode estar sobrecarregada. Davi Z. Morris da Coindesk escreveu Se as acusações desta semana estiverem corretas, a “administração Bukele não pode mais ser considerada um parceiro confiável” para a comunidade Bitcoin.

Em suma, as políticas de vigilância do estado vão contra os objetivos e valores da comunidade cripto, que visam fornecer privacidade, segurança e liberdade de interferência do governo.

A comunidade de codificação é parte do problema?

Em outros lugares, os críticos do bitcoin acusaram a própria comunidade de criptomoedas de fazer parte do problema. caso de benessyCo-apresentador do podcast do Critics’ Corner, observou a ironia do trabalho dos Bitcoiners que defendem transparência e liberdade “mas totalmente solidários”[ing] Um ditador centro-americano espalha insetos em jornalistas de quem não gosta.

Na verdade, as táticas de braço forte de Bukele – como suas táticas ocupação armada Congresso e suas tentativas Juízes superiores demitidosEra amplamente conhecido como o país que adotou a criptomoeda no ano passado. Vitalik Buterin também foi o criador do Ethereum foi crítico de Bukele e seus apoiadores no ano passado, chamando a política de adoção do país de “imprudente” e criticando alguns extremistas do Bitcoin por seu apoio sem dinheiro a Bukele.

O comportamento online de Bukele também chamou a atenção: no ano passado, ele descreveu seu perfil no Twitter de forma duvidosa como “o ditador mais legal do mundo” e atualmente se classifica como o “CEO de El Salvador” nessa plataforma. Com as novidades desta semana, acesse agora Destaque que Bukele permitiu o assédio online de jornalistas.

No entanto, esses incidentes não diminuíram as respostas positivas à busca contínua de Bukele pelo Bitcoin. Resta saber se as acusações desta semana serão suficientes para manchar sua imagem aos olhos da comunidade cripto.

O valor dos investimentos em bitcoin em questão

Esta notícia vem dias depois que outros questionaram se o investimento de El Salvador em Bitcoin manterá seu valor monetário.

Desde setembro de 2021, o país comprou 1.391 BTC, um valor atualmente igual a US$ 60,2 milhões. A Bloomberg informou em 12 de janeiro que as compras de El Salvador são prováveis diminuiu 14% de seu valor inicial de US$ 71 milhões.

Moody também diga a Bloomberg Bitcoin estatal ‘adiciona-o a [its] carteira de risco” que é uma opção questionável para um país que tem enfrentado problemas de liquidez em sua principal economia.

