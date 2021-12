Broncos Attack começa o jogo com um ponto de recepção aberto para homenagear Demarius Thomas

A ofensiva do Broncos deu início ao jogo de domingo contra o Detroit Lions com uma formação de “homem perdido”, mandando 10 jogadores para o campo e deixando a posição de receptor vago para homenagear Demarius Thomas, que morreu na quinta-feira.

No sábado, o técnico Vic Fangio ligou para o técnico do Lions, Dan Campbell, para informá-lo do plano, e o árbitro John Hussey também foi informado.

O Broncos correu sua hora de jogo para zero e os Leões recusaram a penalidade.

“Queríamos prestar homenagem ao DT de todas as maneiras que podíamos”, disse Fangio após a vitória do Broncos por 38-10. “(Campbell) concordou em não aceitar a penalidade, o que foi uma jogada elegante de sua parte.”

“Isso era para DT e é para quem eu fiz”, disse Campbell.

A cena lembrava dezembro de 2007, quando o time de futebol de Washington sediou o Buffalo Bills cinco dias depois que Sean Taylor foi assassinado em uma invasão de casa. Washington começou o jogo com dez jogadores e o Bills ganhou 22 jardas em um carrinho carregado pelo running back Fred Jackson.

Havia uma conexão melhor entre os Broncos e os Leões. Após o pênalti rejeitado, o recebedor Cortland Sutton se juntou ao ataque no campo e a partida começou.

“Foi um momento tão especial fazer parte de algo assim”, disse Teddy Bridgewater. “Esta organização tem prestado homenagem a alguém que fez tantas coisas boas, não apenas no campo de futebol, mas fora dele.”

O jovem ferido. O Broncos foi colocado dentro do lateral Kenny Young no protocolo de concussão da liga após sofrer uma lesão contra o Lions. O lado defensivo Dremont Jones (a pé) não finalizou a partida.

Voltando de lesões no jogo, voltou Melvin Gordon (mão), o tight end Noah Fant (coxa), o lado defensivo Shelby Harris (joelho) e o safety de Karim Jackson (classificado para concussão).

A família fica com a bola do jogo. Fangio disse que deu uma bola de jogo para Sutton e o recebedor Tim Patrick para que eles pudessem enviá-la para a família Thomas. Jones também recebeu jogando bolas com os linebackers Melvin Gordon e Jafonte Williams e o gerente de equipamentos Chris Valente, cuja mãe faleceu recentemente.

notas de rodapé. Os Broncos anunciaram 10.005 não comparecimentos. … A captura de 32 jardas de Noah Fant na primeira metade foi a mais alta da temporada. … O cornerback Bryce Callahan, que foi ativado da reserva de contundidos no sábado, estava ativo para a partida, mas não jogou nenhum chute. Kyle Fuller jogou o níquel de volta. … o Broncos abriu como o melhor ponto em casa no próximo domingo contra o Cincinnati.