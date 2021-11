Britney Spears liga para Christina Aguilera no Instagram sobre Conservatorhip

Christina Aguilera se recusou a responder às perguntas de um repórter sobre a guarda de Britney Spears.

Em sua história no Instagram, Spears criticou Aguilera por “se recusar a falar” sobre a situação.

Após 13 anos, a tutela de Spears foi encerrada em 12 de novembro.

Na sexta-feira, Britney Spears bateu em Christina Aguilera História do Instagram Comentário escrito sobre um clipe do cantor de “Genie in a Bottle” rejeita as perguntas dos repórteres sobre o fim da guarda de Spears.

“Eu amo e adoro todos que me apoiaram … mas recusar-se a falar quando você sabe a verdade é como uma mentira !!! sobre ??? Fui eu que passei por isso !!!!” Spears legenda um clipe de Aguilera nele História do Instagram: “Todos os apoiadores que falaram me apoiaram. Obrigado … Sim, eu sou importante !!!!!”

Repórteres têm tentado perguntar a Aguilera se ela tem mantido contato com Spears ou se celebrou com ele desde então Sua tutela foi encerrada na última sexta-feira. Enquanto fazia perguntas, Aguilera olhou para um homem por cima do ombro.

“Não, não vamos fazer isso esta noite, sinto muito”, disse o homem aos repórteres enquanto arrastava o Aguilera para longe.

“Não posso, mas estou feliz por ela”, disse Aguilera, virando-se para sair.

Fãs e apoiadores O movimento #FreeBritney celebrou Na semana passada, do lado de fora do tribunal de Stanley Musk, no centro de Los Angeles, depois que a juíza Brenda Penny atendeu ao pedido da cantora para encerrar sua guarda de 13 anos sobre sua pessoa e propriedade.

Desde 2008, Spears vive sob o acordo legal, que ela disse em junho durante Testemunho no tribunal Era usado para controlar seus medicamentos, dinheiro e capacidade de ter mais filhos.