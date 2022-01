Bridget Fonda apareceu em público: novas fotos – SheKnows

Bridget Fonda Ela era uma atriz que estava no radar de todos nos anos 90 – dos tapetes vermelhos à tela grande. Mas em 2002, ela decidiu abandonar sua carreira em Hollywood depois de sofrer um grave acidente de carro, e então começar uma família com o marido e compositor de filmes Danny Elfman. Sua vida permaneceu quieta e longe dos olhos do público Nos últimos 12 anos – do jeito que ela queria.

Esta semana, o Daily Mail escolheu invadir sua privacidade publicando fotos de suas tarefas em seu bairro de Los Angeles. A difamação corporal e discriminação por idade que ela recebeu – nas mãos da mídia – é absolutamente nojenta. A boa notícia é que as redes sociais apoiam a Fonda da melhor forma possível e lembram a todos que existem pessoas boas na internet. Ela escolheu ficar fora dos holofotes Ela está criando seu filho Oliver, 17, como uma mãe normal, não uma mãe celebridade.

Embora Fonda, de 58 anos, não tenha nenhuma página pública de mídia social, esperamos que você sinta o apoio de seus muitos fãs, que estão pedindo à mídia para publicar imagens invasivas para começar. “Tenho a forte sensação de que aqueles de vocês que zombam dela terão que suportar uma merecida lição cármica com o passar dos anos: “Usuário livros. “Nada de errado com Bridget Fonda; Está perfeito do jeito que está.” Outro relato adicionado, “Perseguir Bridget Fonda Ele e ** rei total. As pessoas devem ser autorizadas a deixar os holofotes.”

Como se as fotos dos tablóides não bastassem, também foi aniversário de Fonda esta semana. Um dia de festa que deveria ser leve e divertido, provavelmente foi marcado por manchetes duras. É ótimo ver os fãs intervindo para proteger Fonda, que só quer ficar fora da imprensa, e dar uma reação àqueles que a arrastaram de volta aos holofotes.

